Josué agradece presidente Bolsonaro por autorizar início das obras na BR-319

Contratação da empresa responsável pela obra foi homologada na última semana

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) agradeceu nesta terça-feira (18), o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura (Minfra), Tarcísio Freitas, por autorizar o início das obras na BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, e pelo trabalho que já está sendo realizado na BR-230 (Transamazônica), que liga o Amazonas ao nordeste, até o Estado da Paraíba.

De acordo com Josué, isso é uma prova que o presidente Jair Bolsonaro está atento às necessidades do Amazonas e tem feito o possível para promover o desenvolvimento da região norte. Segundo o parlamentar, essa é uma obra aguardadas pelo povo amazonense há mais de 50 anos.

Trabalhos

Segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit), a ordem de serviço será assinada até o fim deste mês, para o início dos trabalhos de recuperação/conservação em 254,20 quilômetros do trecho do meio da rodovia BR-319.

Na última sexta-feira (14), o Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit), divulgou por meio das redes sociais que mais de 100 mil mudas nativas serão plantadas ao longo da rodovia, 20 passagens de faunas aéreas e 12 passagens subterrâneas serão instaladas para preservar os animais que cruzam a estrada. A licença ambiental que permite ao DNIT a realização dessas obras é a LI 1111/2016, expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Transamazônica

O Governo de Bolsonaro já entregou neste ano a execução de 90 quilômetros da BR-230, nos trechos dos municípios de Itupiranga (PA) a Novo Repartimento, no Pará, e também no Estado da Paraíba. As obras da Transamazônica no Amazonas já estão em andamento com várias máquinas trabalhando no município de Lábrea. A BR-230 é uma das rodovias mais importantes do país, com 4.200 quilômetros (a terceira maior rodovia do Brasil), iniciando na Paraíba, atravessando as regiões Nordeste e Norte, chegando até o município de Lábrea, no Amazonas.