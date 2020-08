Do cinema à experiência gamer: descubra os benefícios da nova linha de soundbars da Samsung

A Samsung dá sequência a seus lançamentos e traz ao mercado a nova linha completa de soundbars para 2020. São três modelos disponíveis no Brasil – T550, Q60T e Q800T -, capazes de aprimorar experiências de lazer e entretenimento em casa com qualidade de som e recursos inovadores, além de oferecer design incrível e a praticidade de instalação e conexão por meio da tecnologia Bluetooth.

Os modelos T550 e Q60T chegaram ao mercado brasileiro ainda em julho, quando foi lançado o novo portfólio de TVs, com destaque para a evolução da linha 8K e para o lançamento da Crystal UHD, a nova 4K da Samsung. Agora é a vez da soundbar Q800T ser apresentada aos consumidores como o produto mais premium do line-up de áudio da Samsung.

“A atualização do portfólio de soundbars representa uma evolução em conectividade, pela forma como combinam perfeitamente com as TVs Samsung, e em qualidade de som, com recursos que entregam ao consumidor experiências muito mais imersivas e realistas na hora de apreciar filmes, séries, shows e games”, destaca Erico Traldi, Diretor de Produto da Divisão de TV e AV da Samsung Brasil.

Abaixo, conheça um pouco mais sobre cada uma das soundbars Samsung de 2020:

Q800T

Imagem meramente ilustrativa do modelo Q800T

A Soundbar Samsung Q800T tem 3.1.2 canais e 330W de potência. É o modelo ideal para combinar com a linha QLED 8K, graças ao recurso de Sincronia Sonora¹, que faz trabalharem juntos os alto-falantes da TV e da soundbar para gerar mais realismo e uma experiência incomparável. Além disso, o padrão de áudio Dolby Atmos, um dos mais reconhecidos do cinema, amplia a área de alcance do som e proporciona imersão sonora de outra dimensão. Já a tecnologia Acoustic Beam² é responsável pela máxima precisão no deslocamento do som dos objetos através de 28 pequenas aberturas acústicas que emitem sons de maneira independente.

Para atingir toda essa qualidade de som, a Q800T passou pelas mãos de especialistas em inovação acústica do Samsung Audio Lab, na Califórnia. Lá foi testada e sintonizada pelos melhores engenheiros acústicos, que aplicaram as mais avançadas tecnologias e modelagem de som por computador. A Q800T proporciona som perfeitamente equilibrado, que preenche os ambientes.

O modelo ainda tem como característica exclusiva da Q800T a presença da assistente virtual Alexa³, em português. Assim, o usuário pode controlar por comando de voz se quer mudar de faixa, aumentar o volume, acessar uma playlist favorita e outros conteúdos inteligentes.

Preço sugerido: R$ 3.999,00

Q60T

Imagem meramente ilustrativa da tecnologia Acoustic Beam

Assim como a Q800T, a Q60T conta com as tecnologias Acoustic Beam e Sincronia Sonora e um recurso chamado Equalização Automática. Com ele, o usuário não precisa se preocupar em fazer ajustes na soundbar para os variados tipos de conteúdos, já que o som é adequado automaticamente para extrair o melhor de filmes, séries, games, shows e eventos esportivos.

Por outro lado, a Q60T tem 5.1 canais e potência de 360W. Outra diferença está no padrão de áudio. a Q60T oferece o DTS Virtual: X, também entre os mais reconhecidos do cinema e pronto para níveis elevados de imersão. Minimalista e compacta, a soundbar cabe abaixo da TV com perfeição e combina com a linha QLED 4K da Samsung.

Preço sugerido: R$ 2.999,00

T550

Imagem meramente ilustrativa do Modo Game Pro no modelo T550

A T550 chega para ser o par perfeito da categoria Crystal UHD, a mais nova linha de TVs 4K da Samsung. Ela herda o padrão de áudio DTS Virtual: X da Q60T e mantém o Modo Game Pro4, disponível nos três modelos do portfólio 2020 de soundbars. Com o Modo Game Pro, ativado automaticamente quando um console é acionado, o usuário ganha em detalhes e potência para ter uma experiência mais completa e imersiva nos jogos eletrônicos.

Além disso, a T550 também conta com design elegante e discreto, muito por causa da ausência de cabos espalhados pelo ambiente. As soundbars são conectadas por Bluetooth5 aos mais variados dispositivos e até o subwoofer é wireless6 – é necessário apenas o cabo de energia para que o subwoofer seja ligado. Assim, o usuário fica livre para compor os ambientes da melhor maneira e ainda pode usar a soundbar tanto para potencializar os conteúdos na TV quanto para curtir playlists em tablets ou smartphones.

Preço sugerido: R$ 1,899