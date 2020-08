UBS Fluvial realiza primeiro atendimento em comunidades ribeirinhas em Eirunepé

A Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) de Eirunepé realizou sua viagem inaugural para atender as comunidades ribeirinhas do município. Neste domingo, 16 de agosto, a comunidade Ceará, no Rio Juruá, foi a primeira a receber os serviços oferecidos pela estrutura da prefeitura.

A equipe da UBSF é composta por médicos, enfermeiros, dentistas, vacinadores, técnicos de zoonoses, representantes do Bolsa Família e um advogado que estava atendeu casos voltados ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). A ação foi realizada em parceria com a Associação de Moradores Agroextrativistas do Rio Gregório e Governo do Amazonas.

“A necessidade de atendimento médico naquela área é enorme. A ida da UBS Fluvial até a Foz do Rio Gregório encurtou a distância a ser percorrida pelos moradores da Unidade de Conservação até a sede do município, uma vez que estamos no período de verão e as distâncias aumentam ainda mais pela seca dos rios”, afirmou o prefeito Raylan Barroso, que fez questão de lembrar que a unidade foi adquirida graças à emenda do senador Eduardo Braga.

Durante a ação, foram realizados testes para Covid-19, Sífilis, HIV e hepatites, além de extração de dentes, consultas medicas com prescrição de medicamentos, pré-natais, inclusão de novos beneficiários no Programa Bolsa Família e análise de processos de pensões e aposentadorias pelo jurídico da prefeitura municipal de Eirunepé.