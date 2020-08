Adail Filho encerra trabalhos relacionados às obras em Coari

O Prefeito de Coari, Adail Filho, realizou na última sexta-feira, 14, um ato simbólico que marcou as futuras instalações do Portal e Praça do Pôr do Sol, mais uma iniciativa pioneira e inovadora no município. Ele também visitou a construção de um ginásio poliesportivo no bairro Nazaré Pinheiro, fruto de um convênio com a Caixa Econômica Federal, bem como as obras em andamento nos quatro cantos da cidade e participou da Ação Conjunta de Cidadania na comunidade Divino Espírito Santo, no Lago do Ipixuna.

As atividades marcaram o último dia permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE para participação de pré-candidatos ao pleito de 2020 em inaugurações de obras públicas.

O Portal e Praça do Pôr do Sol será construído na avenida do Futuro, sendo mais uma marca do progresso e da cidadania da atual administração municipal. “É um projeto que tornará Coari mais moderna e permitirá momentos de interação entre as famílias. Dentre tantas opções de entretenimento, o espaço contará com lanchonete, playground, academia e o mirante que certamente deixará nossa querida cidade muito mais atrativa”, afirmou Adail Filho.

Já o ginásio poliesportivo, que está sendo erguido no bairro Nazaré Pinheiro, terá uma área total de 1.600 metros quadrados, sendo 900 metros quadrados de área construída. Será um espaço moderno para a prática de basquete, vôlei, handebol, futebol, dentre outras modalidades de esportes, e com outras benfeitorias para atender a comunidade local. A construção é executada por meio de um convênio de 2018 com a Caixa Econômica Federal.

Ao percorrer as frentes de obras no conjunto Naíde Lins e nos bairros Ciganópolis, Tauá Mirim, Chagas Aguiar, Pêra, Liberdade e Grande Vitória, Adail Filho avaliou que tudo o que foi planejado está sendo cumprindo. “Tivemos que fazer um grande esforço desde 2017 para a recuperação do município. Atualmente temos equipes trabalhando nos quatro cantos da cidade com os serviços de recuperação viária, bem como o início do asfaltamento”, destacou.

O prefeito visitou ainda as obras das estradas Itapéua e Mamiá. Nesses locais, as máquinas estão a todo vapor para materializar um sonho antigo da população, que é a pavimentação asfáltica. ‘Essa obra é muito gratificante, pois sonhamos com esta realização por muito tempo. Muitos não acreditaram mas nós persistimos e conseguimos”, declarou Adail Filho.

Depois da agenda de visitas na zona urbana, o prefeito Adail Filho seguiu para a zona rural do município, para participar da ação conjunta da Prefeitura Municipal de Coari que levou cidadania para os moradores de aproximadamente 20 comunidades do Lago do Ipixuna e áreas adjacentes.