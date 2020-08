Prefeitura de Coari entrega Praça Menino Deus

O Prefeito de Coari, Adail Filho, entregou para a população nesta quarta-feira, 12, a Praça do Menino Deus, no bairro Santa Efigênia. O espaço foi completamente revitalizado, proporcionando mais conforto e segurança para os usuários. O descerramento da placa de reinauguração foi feito por Adail Filho, na presença de vereadores, secretários municipais, servidores públicos e a comunidade local.

O evento contou com uma programação recheada de atividades de esporte e lazer, dentre as quais, funcional, basquete e skate no comando da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, além de aulas de dança com o Projeto Agita Coari.

Para os moradores do entorno da praça, a revitalização trouxe o estímulo para que a comunidade volte a frequentar o espaço. “Ficou muito linda, organizada, com vários atrativos e bem iluminada a noite. Antes era muito escuro, ninguém vinha. Agora vamos voltar a visitar a praça. Trazer as crianças para brincarem e se divertirem”, comentou a universitária Kailane Arantes, de 22 anos.

A dona de casa Maria Francisca da Silva, 43, foi outra que viu na revitalização a oportunidade de sair da rotina, bem como cuidar mais da saúde. “Com uma praça bonita como essa, cheia de áreas de lazer e para a prática de atividades físicas temos que aproveitar o máximo, afinal, as melhorias foram em prol da população, então vamos usufruir disso, com responsabilidade claro”, ressaltou.

A Praça Menino Deus conta com diversos atrativos para a população. Tem espaço para a prática de basquete, dentre outros esportes, palco para eventos, academia ao ar livre, parquinho infantil, paisagismo completo, além de área de convivência com lanchonete. O local é mais uma demonstração do compromisso da atual administração municipal com a qualidade de vida de seus cidadãos.