Prefeitura de Atalaia do Norte publica nota de repúdio – LEIA NA ÍNTEGRA

A Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte, por meio da Secretaria Municipal de saúde, vem a público repudiar a matéria leviana publicada em um portal, sem nenhuma credibilidade, no meio jornalístico.

Em um texto “ vazio” de conteúdo totalmente contestável, no dia 13 de agosto o publicou uma matéria, onde, segundo o portal, os pacientes que são atendidos no 4º pelotão Especial de Fronteira Estirão do Equador, que é um dos mais importantes pontos de apoio para atendimento médico nesta região, estariam sendo negligenciados pelo sistema de saúde de Atalaia do Norte, chegando inclusive a serem atendidos em leitos improvisados ou, deixados à espera no corredor.

Com base no respeito e compromisso da atual gestão deste Município, não só com a saúde, mas com todo e quaisquer serviço público de competência do executivo, a Secretária Jucelia Graça, que em nenhum momento foi procurada pelo (a) jornalista responsável pela matéria, para assim apresentar a verdade dos fatos, não só reafirma a seriedade com que trata os serviços de saúde, como se coloca à disposição da sociedade civil e do jornalismo sério deste Estado para esclarecer toda e qualquer denúncia.

Com relação aos atendimentos naquela base de apoio, não só se mantém a estrutura necessária para atender a demanda, como foram feitos investimentos com recurso próprio da Prefeitura de Atalaia, na contratação de profissionais capacitados, aquisição de equipamentos de qualidade e tudo que se faça necessário para que todos que precisem possam ser atendidos.

O Estirão do Equador, recebeu toda estrutura necessária para tratar e controlar casos de COVID 19. Possibilitando inclusive a remoção de pacientes que apresentaram agravamento por conta do Coronavírus em aeronaves, que estão à disposição da população remoções de urgência e emergência. Essa remoção também é feita por ambulâncias que foram equipadas pela prefeitura e que ficam 24h a disposição da rede Municipal de saúde. Atalaia, foi inclusive, um dos Municípios que melhor se preparou para proteger a população dá pandemia sendo um dos últimos Municípios a registrar casos confirmados de coronavírus. Em todo o Brasil,

Atalaia do Norte é o Município com a menor taxa de letalidade por COVID19, com menos de 0,62%.

É importante lembrar, que nos últimos 8 anos, a rede Municipal de saúde em ATN, passou por uma verdadeira transformação, a atenção básica passou a ofertar serviços que há muito era esperado pela população. Um grande exemplo da extensão e melhoria desses serviços é a redução em quase 100% dos casos de malária no Município, que por décadas foi uma das grandes preocupações desta região. Outro ponto positivo é a atualização do calendário vacinal. ATN, é um dos poucos municípios amazonenses a cumprir a meta de vacinação contra H1N1, com 95% do público alvo imunizado, como é estipulado pelo MS.

É lamentável, a postura de pessoas sem nenhum compromisso e respeito com povo Atalaiense e que tão somente estão visando às benesses do pleito eleitoral em formação, usem de inverdades e de forma imoral, tornem público em conluio com a mídia sensacionalista que endossam a linha do “quanto pior melhor”

O Prefeito Nonato Nascimento Tenazor, reitera seu compromisso com este Município e garante que até 31 de dezembro de 2020, seguirá firme no propósito de cumprir seu papel como gestor municipal, que trabalhou tão somente para que Atalaia do Norte pudesse crescer e se desenvolver com oportunidade para todos!