Parceria entre Samsung e Cisco permite reuniões por vídeo em 4K

A retomada de atividades e da rotina de escritório apresenta novas ou repaginadas demandas de tecnologia. Uma delas é a necessidade ainda maior de realizar reuniões de forma remota, via conferência online. E uma parceria entre a Samsung e a Cisco, empresas que são referências no mercado tecnológico, apresenta soluções modernas e de alta performance para aprimorar encontros, reuniões e apresentações virtuais.

Os recursos Webex on Display e Webex on Flip aliam a qualidade das telas da linha SMART Signage da Samsung com a captação de imagens avançada de câmeras Webex da Cisco, proporcionando reuniões com resolução 4K. É o futuro do mundo corporativo, aprimorando e integrando experiências e soluções de tecnologia no trabalho.

“Cada vez mais é preciso inovar e apresentar soluções dinâmicas e de alta performance para atender às necessidades do mundo corporativo. Essa parceria com a Cisco permite aos usuários o uso máximo dos recursos de nossa linha SMART Signage e ajuda a encurtar distâncias em um momento de necessários cuidados e distanciamento”, destaca Kauê Melo, Diretor da Divisão de B2B e Monitores da Samsung Brasil.

A parceria entre Samsung e Cisco torna as salas de reunião mais modernas, oferecem funções mais práticas e apresenta formatos personalizados para cada tipo de necessidade. São quatro modelos de câmeras da Cisco, cada um voltado para um tamanho específico de sala ou quantidade de pessoas presentes na reunião:

– Webex Room Kit Mini: para até cinco pessoas, com resolução 4K e zoom de 2x.

– Webex Room Kit: para até sete pessoas, com resolução 5K* e zoom de 3x.

– Webex Room Kit Plus: para até 14 pessoas, com resolução 5K* e zoom digital de 5x.

– Webex Room Kit Pro: para mais de 14 pessoas, com resolução 5K* e zoom digital de 5x.

Todos os modelos contam ainda com entradas HDMI, microfones de alta performance com redução de ruídos e alto-falantes de 24W. As câmeras contam com reconhecimento facial para otimizar o foco da imagem e rastrear a origem dos sons. E os recursos integrados com as telas Samsung SMART Signage permitem apresentações inteligentes com telas duplas ou divididas, compartilhamento sem fio e ajustes de configuração automáticos.

Lags e delay, falhas que costumam atrapalhar reuniões por videoconferência são combatidos, bem como eco e falta de sincronização entre som e imagem. A experiência em reuniões virtuais se torna mais realista e sutil, sem irritações ou problemas técnicos de transmissão.

Webex on Flip

A solução Webex on Display envolve as telas corporativas da Samsung SMART Signage, usadas para reuniões e apresentações mais tradicionais. Já o Webex on Flip engloba um modelo mais interativo e versátil da Samsung, o Flip, que permite criar e editar conteúdos e fazer apontamentos direto na tela sensível ao toque, gerando ainda mais imersão para as reuniões remotas.

Para aprimorar ainda mais a experiência em reuniões com produtos Samsung, há mais uma ferramenta que oferece praticidade: o Samsung Workspace, capaz de eliminar cabos e múltiplas conexões em salas de reunião e acessar sistemas e documentos na nuvem em total segurança. Para a operação do Workspace, são necessários apenas mouse e teclado compatíveis com a linha Samsung SMART Signage. O Samsung Workspace proporciona atividades mais pontuais, sem necessidade de equipamentos extras e acesso direto a documentos que estão na nuvem.

Confira os modelos e tamanhos compatíveis com o Webex da Cisco:

QMR: 43”, 49”, 55”, 65” e 75”

QBR: 43”, 49”, 55”, 65” e 75”

WMR (Samsung Flip): 55” e 65”