João Campelo se manifesta sobre lista divulgada pelo TCE-AM

Caros amigos e amigas Itamaratienses.

A lista divulgada pelo TCE/AM onde equivocadamente consta meu nome, não nos impedirá de disputar as eleições para Prefeito da nossa amada cidade. Os processos mencionados não tem decisão definitiva e ainda cabem recursos, além de não terem oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa, por isso já estamos adotando as medidas cabíveis para reparar esse lamentável equívoco. Mesmo assim, é importante ressaltar que nos referidos processos não há ato doloso de improbidade capaz de nos impedir de disputar o pleito. Por isso, com confiança nas instituições democráticas reafirmo e asseguro a todos que sou pré-candidato a Prefeito da nossa amada Itamarati.