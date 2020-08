ESPECIAL PUBLICITÁRIO – O Distanciamento Social Precisa Continuar

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

Estamos há meses lutando contra o novo coronavírus, causador da Covid-19 e inimigo comum em todo o mundo. Manaus, que teve o seu primeiro caso confirmado da doença ainda no mês de março, adotou as medidas de isolamento social desde então. E, apesar do isolamento não ser seguido integralmente pela população, sabe-se que foi graças às medidas seguidas por uma maioria – que pôde ficar em casa – que o vírus começou a perder suas forças na capital, reduzindo o número de casos/dia, de internações e de letalidade. Mas a guerra ainda não acabou. Os riscos ainda são os mesmos e o distanciamento social precisa continuar para que vidas sejam preservadas.

As medidas de flexibilização e reabertura dos serviços em prol da economia deixaram parte da população acreditando que a pandemia não oferece mais perigo, mesmo tendo o Brasil atingindo a marca de mais de três milhões de infectados pelo novo coronavírus e mais de 100 mil mortes.

É preciso saber que ainda não é hora de se expor. Esta semana, o anúncio de uma vacina russa contra a covid-19 foi recebido com desconfiança por médicos, cientistas e autoridades sanitárias. Sabe-se que além desta, países de todo o mundo trabalham na produção de uma vacina segura. Desta forma, ainda não há o que se comemorar. Os riscos continuam.

Precisamos esperar um pouco mais e depois, quando tudo estiver normal, aproveitar novamente a companhia da família e amigos, desfrutando de todas as coisas boas que a vida oferece. Agora é preciso agir com responsabilidade. Sair de casa somente se necessário, evitando-se ainda ambientes fechados e sem circulação de ar. Festas e aglomerações podem ficar para depois.

E se tiver que sair para fazer algo essencial, é importante continuar usando máscara, mantendo ainda uma distância de 1,5 metro de outras pessoas. Na rua, é preciso estar com o álcool gel 70%. Quando possível, lavar as mãos com água e sabão. Lembre-se que foram estes cuidados que preservaram milhões de vidas. As orientações continuam. Cada um deve fazer a sua parte pelo seu bem e pelo próximo.