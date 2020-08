Samsung celebra 10 anos dos programas de responsabilidade social no Brasil com campanha institucional

Com mais de 10 anos atuando em Responsabilidade Social no Brasil e grandes programas desenvolvidos, a Samsung lança uma grande campanha institucional. A primeira das duas fases do projeto é focada na história de Ayanda Ferreira Nascimento Lima, professora de Itumbiara (GO) que mudou a história de uma sala de aula com a inscrição da turma no programa global Respostas para o Amanhã. O filme foi produzido em parceria com a Cheil Brasil e pode ser encontrado nos canais oficiais da Samsung Brasil no YouTube, Facebook e Instagram.

Por meio da veiculação de dois vídeos com histórias reais de personagens impactados por programas de Responsabilidade Social da empresa, a Samsung mostra como é possível colaborar para o desenvolvimento do potencial humano de cada um. Nas duas fases, a campanha exibe episódios inspiradores seguindo o posicionamento Do What You Can’t, que empodera as pessoas a realizarem o que elas acham impossível, mostrando assim a capacidade de cada ser humano para superar qualquer barreira.

A primeira fase da campanha reforça a educação como meio de inclusão social, baseada no programa Respostas para o Amanhã (https://respostasparaoamanha.com.br/), iniciativa global da empresa e que conta com a coordenação técnica do CENPEC Educação para estimular projetos focados na abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Apresentado no Brasil em 2014, o programa, que faz parte das iniciativas da área de Cidadania Corporativa da empresa, já envolveu mais de 161 mil alunos e 14,8 mil professores de 4,7 mil escolas públicas. Alunos do Ensino Médio da rede pública de todo o país são desafiados a desenvolver soluções de problemas locais por meio de experimentação científica e tecnológica, sob orientação de professores das áreas de Ciências da Natureza e da Matemática e suas Tecnologias. É o caso da Ayanda, de Itumbiara, do interior de Goiás.

A professora de Biologia sentiu-se desafiada em apoiar estudantes desmotivados em uma turma do 2º ano do Ensino Médio, em que alunos ajudavam os pais nos trabalhos rurais em Itumbiara antes de irem à escola. Foi quando Ayanda descobriu o Respostas para o Amanhã, que premia iniciativas que encontram soluções para problemas nas comunidades.

Ciente dos recorrentes problemas de saúde na região pela falta de água tratada, o projeto desafiou os estudantes a usarem o conhecimento em sala de aula para encontrar uma solução e o resultado foi a descoberta do uso de extrato das sementes de Moringa oleífera, planta local, como uma possibilidade eficiente, de baixo custo e fácil acesso para o tratamento da água. A ideia ganhou o Prêmio Respostas para o Amanhã da Samsung, de 2015.

“Assumi uma turma desafiadora, mas sempre tive o sonho de ser professora por acreditar que o conhecimento pode transformar vidas. Descobri o Prêmio Respostas para o Amanhã da Samsung e, quando uma aluna ficou doente por não ter acesso a água tratada, pedi aos alunos para buscarem uma solução para esse problema comum na região. Isso aumentou o interesse de todos pela ciência e pesquisa. Nossa solução funcionou e ganhamos. Uma turma desmotivada transformou a escola em referência no estado”, contou a professora Ayanda.

“A campanha é mais um movimento da Samsung para ressaltar a importância de se investir em educação, capacitação e inovação. Olhando todos os nossos programas, vemos um amadurecimento das temáticas, ampliando a rede de parceiros. É uma questão de dar continuidade ao que acreditamos ser fundamental em nossa atuação na sociedade”, afirma Mario Laffitte, vice-presidente de Relações Institucionais da Samsung na América Latina.

Compromisso com o desenvolvimento social do país

A empresa mantém iniciativas de responsabilidade social corporativa no Brasil desde 2010, quando, iniciando o apoio ao Programa de Educação, Saúde e Cidadania da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), construiu a Escola Estadual Samsung Amazonas dentro da comunidade indígena Três Unidos, em Manaus.

Nessa década de investimentos em responsabilidade social no Brasil, a empresa realizou diversas ações que deixaram como legado salas de aula conectadas e equipadas com tecnologia em escolas públicas, apoio a competições de cursos técnicos e a facilitação para que jovens de 14 a 18 anos conseguissem seus primeiros empregos.

Atualmente, além do Respostas para o Amanhã, que está em sua sétima edição no Brasil, a Samsung investe em outros programas de cidadania corporativa, como o Code IoT, a Maratona UNICEF Samsung, o Samsung Innovation Campus e o Voluntariado Corporativo , reforçando seu compromisso com a Educação, guiados pela visão global de Cidadania Corporativa da companhia: Together for Tomorrow! Enabling People.

Em inovação, há também associação com universidades relevantes por meio do Samsung Ocean, programa de capacitação e pré-aceleração para empreendedores, e o Samsung Creative Startups, que oferece aceleração para startups.

“Na Samsung, ao longo de mais de uma década de investimentos em educação, podemos ver de perto as soluções criativas e colaborativas das práticas que aproximam os jovens e professores de demandas sociais inovadoras e capazes de transformar a sociedade”, destaca Isabel Costa, Gerente de Cidadania Corporativa da Samsung Brasil.

