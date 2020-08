Prefeito Adail Filho celebra chegada da Base Fluvial Arpão em Coari

O Prefeito de Coari, Adail Filho, celebrou nesta quarta-feira, 12, a chegada da Base Fluvial Arpão na sede do município. A solenidade aconteceu no porto da cidade com a presença de vereadores, secretários municipais e agentes de segurança pública. A estrutura, inaugurada no último dia 4, é fruto de uma parceria do Governo do Estado com o Governo Federal para o combate ao narcotráfico, à pirataria e aos crimes ambientais no Médio Solimões.

De acordo com Adail Filho, a embarcação contará com o apoio da Prefeitura de Coari e ficará ancorada na comunidade Esperança I, a poucos minutos da sede do município, dando suporte às operações policiais integradas, além de apoiar o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia) no Amazonas. “Faremos um trabalho grandioso no Médio Solimões, proporcionando mais segurança principalmente para os moradores da zona rural”, garantiu.

O prefeito aproveitou o momento para agradecer aos governos federal e estadual pela disponibilidade de colocar o projeto em prática e desejou a todos os integrantes do efetivo da Base Arpão êxito na nova missão. “Sei que não é fácil. É uma missão árdua, difícil, ficar longe da sua família, exercer um trabalho de alto risco, de alta periculosidade, mas tenham a certeza que vocês estão fazendo um serviço para o bem de uma população que já sofreu muito”, comentou.

Segundo Adail Filho, quando assumiu seu mandato, em 2017, o maior problema era a segurança pública. Ele lembrou que ainda em dezembro do ano anterior, junto com os vereadores eleitos, procurou os órgãos de segurança pública do Estado e tomou todas as medidas possíveis no âmbito municipal, fortalecendo a Guarda Municipal, que está a um passo de ser uma guarda armada, tudo para proporcionar mais segurança para a população de Coari.

“Os nossos esforços tem sido muito grandes e a chegada de cada um de vocês, com a missão que cada um de vocês tem, vem a somar com todas as nossas ações que nós viemos fazendo no Município de Coari. Portanto, hoje é um dia de celebrar. Coari ganha, dez dias depois do seu aniversário de 88 anos, mais segurança e a certeza de dias melhores para o nosso município”, declarou o prefeito Adail Filho.

O tenente-coronel PM Pedro Moreira, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) em Coari, fez agradecimentos aos governos federal e estadual, bem como ao prefeito Adail Filho, pela parceria que tornou possível a Base Arpão e pelo apoio que vem sendo disponibilizado às Polícias Civil e Militar no município. “A Prefeitura tem sido uma parceira para que nós possamos chegar e desenvolver nossas atividades principalmente na zona rural, que é o nosso calcanhar de Aquiles”, afirmou.

Moreira também agradeceu a população de Coari pelo apoio que tem dado a Polícia Militar, através das denúncias, e a parabenizou pela chegada da Base Arpão no município. Ele ainda parabenizou e agradeceu os policiais do 5º BPM e os profissionais que se disponibilizaram e se voluntariaram para essa primeira missão na Base Arpão. “Sabemos que não é nada fácil estar longe de suas famílias, correr os riscos que corremos no nosso trabalho diuturnamente, mas como profissionais, cumprindo o nosso juramento, nos disponibilizamos a estar aqui e dar o nosso melhor à população de Coari”, frisou.

A Base Arpão reúne efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de médicos, dentistas e enfermeiros.