‘Mamaço virtual’ promove interação entre mães para debater sobre aleitamento

A amamentação é um ato que incentiva o viver e indispensável nas primeiras fases da vida. Como foco nesse propósito, o projeto ‘Mamaço Virtual’ – iniciativa do programa Nascer Bem, do Sistema Hapvida – realiza a campanha Agosto Dourado durante todo o mês, com mulheres grávidas e aquelas que já estão na fase do aleitamento.

Voltado para as pacientes que são acompanhadas pelo programa, o evento ocorre anualmente durante a Semana Internacional do aleitamento materno, integrando uma série de atividades desenvolvidas pelo projeto Nascer Bem, que acolhe e orienta mulheres grávidas durante toda a gestação.

“Para alcançar o máximo de gestantes, o Hapvida está realizando a campanha Agosto Dourado de forma virtual – através do Google Meet. É uma campanha voltada para a importância do aleitamento materno, bem como as mamães recebem um curso para que possam aprender as técnicas de como amamentar seus filhos com todo cuidado, tanto para ela e o bebê. A campanha é desenvolvida pelas equipes de enfermeiros e coordenadores locais do programa Nascer Bem”, explica a coordenadora do programa Nascer Bem, Márcia Celeste.

Além do acompanhamento integral às gestantes, o ‘Mamaço’ é um encontro que permite, também, a interação entre as mães, com partilha de dúvidas e dificuldades desse momento de construção da maternidade. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam que o leite materno seja o único alimento da criança até o sexto mês de vida e os bebês sejam amamentados por até dois anos ou mais.

De acordo com a organização do evento, por conta do isolamento social, o encontro virtual em Manaus será realizado no próximo dia 22 de agosto, na qual a atividade será realizada pela plataforma do Google Meet, das 10h às 12h , e seguirá o propósito de reforçar o quão importante é a amamentação na vida da criança. O projeto ‘Mamaço’ também ocorre nas cidades de Salvador, Belém e Recife.

Benefícios do leite materno

Além dos benefícios nutricionais que o aleitamento materno pode trazer para o bebê, esse gesto aproxima mais o elo entre a mãe e o filho e ainda melhora a saúde da mulher.

Diferente dos demais tipos de leites que normalmente são comercializados, o leite materno contém todas as proteínas, gorduras, vitaminas, açúcares e água que uma criança precisa para se desenvolver, além dos anticorpos e glóbulos brancos que previnem as infecções e as doenças. Além disso, a pediatra Helem Cristina também cita outras vantagens para crianças que têm acesso ao leite materno:

– Protege contra o desenvolvimento de doenças alérgicas;

– Previne contra incidência de dermatite atópica;

– Funciona como protetor contra a obesidade infantil, pois crianças que mamam por mais tempo têm menor propensão à obesidade;

– Possui efeito benéfico na função cardíaca e contribui para menor tendência a diabetes e hipertensão, se a criança mantiver hábitos saudáveis;

– Possuem menos chances de serem desnutridas;

– Previne doenças infecciosas;

– Previne de doenças inflamatórias intestinais.

Semana Mundial do Aleitamento Materno

Celebrada anualmente de 1 a 7 de agosto, a Semana Mundial do Aleitamento Materno é uma forma de promoção da amamentação e faz parte da campanha Agosto Dourado. No Brasil, o Ministério da Saúde coordena a Semana desde 1999, propondo temas para a discussão em todo o País.

Este ano, o tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno é “Apoie ao aleitamento materno por um planeta mais saudável”. O objetivo é compartilhar informações de qualidade e relevantes sobre o impacto da alimentação infantil no meio ambiente e conscientizar pais, famílias e profissionais sobre os benefícios da Amamentação para o nosso planeta.