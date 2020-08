Diferença entre Amazonino e David foi de apenas 8,4%, em Manaus, na eleição de 2018

Primeiro e segundo colocados nas pesquisas eleitorais das eleições municipais deste ano, Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante) disputam a preferência do eleitorado de Manaus, desde as eleições de 2018, quando disputaram o governo do Amazonas.

Naquele ano, a diferença entre eles foi de apenas 8,4% dos votos, no primeiro turno. Enquanto Amazonino obteve o total de 232.032 mil votos na capital, David alcançou 212.334 mil votos, uma diferença de menos 20 mil votos.

Na disputa do segundo turno, com o hoje governador Wilson Lima (PSC), Amazonino, apesar de ter conseguido crescer 33,9% dos votos em relação ao primeiro turno e chegar a 351.041 mil votos, no segundo, ele perdeu a eleição, em Manaus, com uma diferença de 50,05%, para Wilson Lima, que registrou na capital o total de 702.863 mil votos.

No resultado geral dos votos, em todos os municípios do Amazonas, no primeiro turno, Amazonino obteve 579.016 mil votos. Ele foi seguido de perto por David Almeida, que registrou o total de 417.203 mil votos. Com esse volume de votos, David conseguiu a marca de terceiro melhor colocado das últimas eleições para Governo do Amazonas.

Com um ano e meio do governador Wilson Lima, considerada desastrosa pela maioria da população, as pesquisas por amostragem de hoje, com pouco mais de 1 mil entrevistas para testar os nomes dos pré-candidatos à Prefeitura de Manaus, tem colocado Amazonino e David na disputa pela preferência do eleitor manauara.

A última pesquisa realizada pela EAS Consultoria e Estatística, registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), sob o número 04700/2020, no dia 4 de agosto deste ano, apontou Amazonino 29,1% das intenções de voto (média de quatro cenários), contra 14,8% de David Almeida (do mesmo modo a média de cenários), uma diferença de 14,3%, bem diferente da distância que se viu nas urnas, em 2018.