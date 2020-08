Vereador Alonso oliveira quer maternidade de referência no Educandos

Passou a tramitar na Câmara Municipal de Manaus durante esta segunda-feira (10), uma proposta de indicativo ao governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), para que o PAC do bairro Educandos, seja transformado em uma maternidade e o respectivo PAC seja transferido para o antigo prédio do presídio Raimundo Vidal Pessoa, localizado na avenida 7 de Setembro.

A proposta é de autoria do vereador Alonso Oliveira (Avante) que salientou que diante da grande demanda de parturientes naquela região se faz necessária a medida de adequação.“A mudança é importante para a ampliação dos serviços na área da saúde materna e relevante instrumento de valorização da mulher amazonense e humanização dos serviços na área”, ressaltou o vereador.

Segundo ele, além de prestar um atendimento humanizado à mulher parturiente, a adequação irá reduzir de forma significativa os índices de mortalidade materna no Estado.

“A criação dessa maternidade totalmente equipada e com profissionais qualificados representa um passo a mais, representa o quanto o poder público está preocupado com a área da saúde”, disse o vereador, no projeto.

Alonso Oliveira disse, que a proposta de indicativo prevê que a maternidade funcionaria em regime de urgência e emergência 24 horas para atendimento obstétrico a parturientes em processo de parto natural e também realização de cirurgias cesarianas nos casos que necessitarem esse tipo de procedimento.

“De igual modo, o PAC possui alta relevância, não podendo ser excluído, pois trata-se de um meio de atendimento ao cidadão que a população ganha a oportunidade de apresentar suas demandas”, disse o vereador.

Conforme o parlamentar, devido sua tamanha importância, o PAC poderia ser remanejado para pequena área da antiga penitenciária.

“Com isso, a continuidade dos serviços de atendimento ao cidadão de forma remanejadamente inteligente, ganharia importante estratégia na administração pública, visto não apenas suprir parte da demanda de interação da população como também fornece dados para orientar gestores, dando continuidade ao instrumento completo de planejamento urbano”, finalizou.