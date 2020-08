Sem partido e a apenas três meses das eleições, Dissica Tomaz está fora da disputa pela prefeitura de Eirunepé

Faltando um pouco mais de três meses para as eleições deste ano, o ex-prefeito de Eirunepé, Dissica Tomaz não se encontra filiado em nenhum partido, o que o praticamente deixa fora da disputa pela prefeitura do município este ano. As informações estão disponíveis no portal do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM).

Em um processo no Tribunal, Dissica recorre e tenta encaixar seu nome na lista de filiados ao partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), porém sem sucesso. De acordo com as informações disponíveis no TRE, o cancelamento da filiação do ex-prefeito se deu por inércia do político quando o partido mudou sua sigla em 2019.

Não filiado, Dissica não poderá participar da campanha eleitoral, inclusive não pode se lançar como pré-candidato às eleições de 2020.

No processo, há ainda a manifestação do Ministério Público Eleitoral (MPE) que se posicionou desfavorável a aprovação da filiação de Dissica, o que deve pesar ainda mais na decisão dos desembargadores do TRE contra o ex-prefeito.