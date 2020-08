Prefeitura entrega cerca de cinco mil kits de merenda escolar para alunos da zona rural de Coari

A prefeitura de Coari iniciou nesta terça-feira, 11, a entrega de aproximadamente cinco mil kits de merenda escolar para os alunos da zona rural do município. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Educação – Semed e tem por objetivo garantir a segurança alimentar dos estudantes e minimizar os efeitos provocados pela pandemia de Covid-19 junto à população em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com o secretário da Semed, Paulo Cordeiro, a distribuição dos gêneros alimentícios vai beneficiar estudantes de todas as 114 escolas municipais localizadas na zona rural e que retomaram as atividades, de forma não presencial, na última segunda-feira, 10, por meio do Plano de Estudo Dirigido. “A Lei 13.987 autoriza a entrega da merenda escolar em forma de kit no período de pandemia e é uma preocupação do governo municipal que esses alimentos cheguem até os alunos”, destacou.

Durante a distribuição dos kits de merenda escolar, também foram entregues os Planos de Estudos Dirigidos, bem como os livros didáticos para auxiliar as aulas em home office. “Os pais e/ou responsáveis receberão todo o apoio necessário dos professores para ajudar seus filhos nas leituras e resoluções de exercícios contidas nesse plano de estudo. Esperamos com isso alcançar todos os alunos da rede municipal de ensino de Coari quanto ao cumprimento de hora/aulas não presenciais”, enfatizou Cordeiro.

Com dois filhos estudando na Escola Municipal Coronel Gaudêncio, na comunidade Boã, no Lago de Coari, a dona de casa Selange Oliveira de Lima avaliou que os kits de merenda escolar chegaram em boa hora. “Só vamos à cidade uma vez por mês então esses produtos vieram no momento certo, pois muitos alunos estão precisando mesmo”, afirmou.

A mesma opinião tem a merendeira Suleny Maria da Silva, que tem três filhos estudando na Escola Municipal Maria Almeida do Nascimento na comunidade do Izidoro, Lago de Coari. “Acho muito importante essa ação porque vai ajudar não só a minha família, mas muitas pessoas que a gente ver que tem necessidade. E que bom que os alunos também vão ganhar material para estudar em casa”, comemorou.

Quem também gostou da iniciativa foi a estudante Beatriz Coelho da Silva, de 15 anos. Ela cursa a 7° série do ensino fundamental na Escola Municipal Claudino Marinho Anaquiri, na Vila Indígena Amanaí do Jaduá, no Solimões, e disse que receber a merenda em casa é uma alegria. “Nós ficamos sem aula devido a pandemia, mas continuamos tendo a merenda escolar. Isso é importante porque está difícil para todo mundo”, declarou.

A entrega dos gêneros alimentícios aos alunos da rede municipal de ensino é acompanhada e fiscalizada pelo Conselho de Alimentação Escolar – CAE. A presidente da entidade Maria Margarida Cardoso ressaltou a importância da merenda escolar para os alunos. “O lanche escolar faz parte da alimentação diária dos estudantes e como eles não estão indo para a escola é importante que eles ganhem esses alimentos para que não fiquem sem essa refeição”, comentou.

As atividades do ano letivo de 2020 nas escolas da rede municipal de ensino de Coari foram suspensas em meados de março deste ano após o surgimento dos primeiros casos de Covid-19 no Estado. A expectativa da atual administração é que as aulas presenciais sejam retomadas a partir do próximo mês.