Josué garante pauta extensa na Aleam

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto (PRTB), informa que está prevista uma votação extensa de matérias na sessão ordinária da próxima quinta-feira (13).

Serão incluídas na pauta as propostas aptas a votação de autoria dos deputados que tem prazos a serem cumpridos, oriundas de outras instituições e do Poder Executivo, entre elas a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2021. Caso a LDO não possa ser deliberada por questões Tecnico-legislativas, ela será deliberada entre o dia 18 e 20 de agosto. Reiteramos que nenhuma matéria irá prejudicar o Estado do Amazonas. A ALEAM conhece suas obrigações com o seu povo e assim agirá com responsabilidade e espírito público.