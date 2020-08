Ar-condicionado quente e frio? É possível e também pode ser econômico

Decidir comprar ou ligar um aparelho de ar-condicionado não são mais atitudes ligadas estritamente ao verão. No inverno, os equipamentos também podem estar presentes na rotina dos consumidores e o modelo Inverter Wind-Free com função Quente e Frio oferece essa versatilidade, pois é capaz de refrescar ou aquecer os ambientes de acordo com o desejo do usuário.

Além de poder ser aproveitado em diferentes condições climáticas, o Inverter Wind-Free ainda consegue eliminar uma dúvida recorrente sobre o uso de ar-condicionado, sobretudo do ar quente: os gastos com energia. Isso porque a tecnologia Digital Inverter de 8-Polos consome 72%¹ a menos de energia do que a usada por equipamentos convencionais.

A economia é explicada pelo funcionamento da tecnologia Digital Inverter, que mantém o ar-condicionado com a temperatura desejada sem precisar ligar e desligar o aparelho frequentemente. Assim, o sistema se torna mais silencioso, resistente e eficiente, além de ter garantia de dez anos no compressor.

Outro recurso relevante – e que também dá nome a essa linha da Samsung – é o Wind Free. Com ele, o ar é dispersado levemente através de 21.000 microfuros para que você não sinta nem muito calor nem muito frio. Não é preciso mais encarar a sensação desagradável de vento direcionado, tornando a experiência muito mais confortável.

“Os equipamentos de ar-condicionado estão cada vez mais evoluídos e adaptados a novas realidades e necessidades do consumidor. Eliminar o vento direto e criar produtos que proporcionem economia de energia são objetivos da Samsung, que passam totalmente pelo bem-estar do usuário”, afirma Helbert Oliveira, diretor da divisão de Digital Appliances da Samsung Brasil.

O Ar-Condicionado Split Samsung Inverter Wind-Free™ Quente e Frio também se destaca pela conectividade. Ele pode ser controlado por Wi-Fi usando o aplicativo SmartThings² em um smartphone, tanto para comandar funções ou programar sua operação. Também é possível obter respostas em tempo real sobre como o equipamento está funcionando e até limitar o consumo de energia.

Conheça mais sobre as linhas de ar-condicionado da Samsung

A Samsung possui uma plataforma exclusiva sobre toda a linha de ar-condicionado no site https://www.samsung.com.br/ar-condicionado/. O portal reúne explicações sobre cada modelo, dicas sobre instalação e o melhor uso dos equipamentos e até mesmo uma calculadora que ajuda a escolher qual a potência necessária para cada tipo de ambiente.

O catálogo da empresa é vasto e apresenta todas as opções em menus indicados no topo do site: “Soluções para sua casa”, “Soluções para seu negócio” e “Todos os produtos”. Na área dedicada a casas, a Samsung possibilita que o usuário indique em qual tipo de residência o ar-condicionado será instalado. As opções são “estúdio”, “até 90m²”, “até 200m²” e “acima de 200m²”. Em cada um desses itens, a dica sobre qual o equipamento ideal é apresentada.

O mesmo acontece na área dedicada a negócios, com as divisões por tipo de estabelecimento: hotel, hospital, escola, comércio ou escritórios. Cases de sucesso da Samsung no mundo empresarial podem ser apreciados, tanto no Brasil como no exterior.

Há ainda duas áreas direcionadas para profissionais. Uma é o Samsung ArqDesign, que é voltada para arquitetos e designers de interiores e oferece modelos 3D, inspirações e informações sobre eventos. A outra é o Samsung Climatiza, portal voltado para instaladores de ar-condicionado, com conteúdos exclusivos para capacitação e treinamentos