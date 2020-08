Restaurante do chef Betto Sodré inova com ‘Menu Degustação’ em Manaus

Saborear um banquete completo, da entrada à sobremesa, preparado especialmente por talentos da culinária é um diferencial que tem feito o sucesso do ‘Menu Degustação’. Em ascensão nos restaurantes do sudeste do Brasil, o serviço que permite conhecer diversos pratos em uma mesma noite chega a Manaus, em agosto, pelas mãos do chef amazonense Betto Sodré, do Ancho Steak Burger. “É uma verdadeira experiência gastronômica”.

Localizado no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus, o Ancho estreia seu ‘Menu Degustação’ apostando na culinária italiana, com uma composição autoral de pratos com carnes, frutos do mar e, para fechar, uma deliciosa sobremesa com ingredientes como chocolate, frutas vermelhas e hortelã. “Os grandes restaurantes mundo afora estão adotando esse serviço, que é ideal para quem busca viver e compartilhar momentos especiais comendo bem. São porções em gramaturas reduzidas e que possibilitam enriquecer o paladar saboreando maior variedade de pratos”, disse.

O chef manauara formado em gastronomia anota no currículo passagens em restaurantes renomados de outros estados, incluindo a cozinha de Henrique Fogaça, um dos jurados do reality “Master Chef Brasil”. Até inaugurar seu próprio restaurante em Manaus, em abril do ano passado, Betto Sodré comandou a cozinha do Precioska, no Vieiralves, zona centro-sul da cidade, e fez uma consultoria que revolucionou o cardápio de uma rede de hotéis na capital, incrementando o faturamento em cerca de 10% com o sucesso dos novos pratos.

Além de aderir à tendência do mercado gastronômico, a aposta do Ancho no serviço de ‘Menu Degustação’ é uma das novidades pensadas para atrair os clientes de volta à mesa após o isolamento social por causa da pandemia de Covid-19. Durante esse período, a steak house triplicou seu serviço de delivery. “Depois do desafio inicial da pandemia, estamos vivendo a etapa de reabertura dos restaurantes, adotando todos os cuidados sanitários de prevenção, e principalmente buscando oferecer pratos saborosos, bom atendimento. Mas não só comida, uma experiência”, salientou.

Quem optar pelo novo serviço vai experimentar seis pratos diferentes, com entradas, pratos principais e sobremesa. A seleção de receitas é composta por Mini Carpaccio, Cupim no Pão à vapor, com molho especial; Risoto de Parmesão com paleta de cordeiro e castanhas laminadas, Surf and Turf (camarão e ancho), com purê dois queijos; Sorbet de limão siciliano, hortelã e espuma de gengibre e, de sobremesa, uma surpresa preparada com chocolate, frutas vermelhas e hortelã.

O Ancho Steak Burger funciona de terça a domingo, a partir das 18h, no Sollarium Mall, localizado na Avenida Professor Nilton Lins, Parque das Laranjeiras. O serviço de ‘Menu Degustativo’ estará disponível, inicialmente, de terça à quinta-feira por meio de reservas. O agendamento é feito no telefone 3085-9505. Além de hambúrgueres artesanais, o Ancho também oferece pratos clássicos e contemporâneos, como paleta de cordeiro, salmão e camarão.