Avaliação de colesterol: quando fazer e quais as taxas ideais?

Considerado um dos grandes vilões da saúde, o excesso de colesterol pode acumular nos vasos sanguíneos e provocar problemas graves para o cérebro e o coração. Com o intuito de conscientizar o público sobre a importância do diagnóstico precoce do problema, no dia 8 de agosto é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Os exames de rotina ainda são a melhor forma de detectar problemas de saúde, mesmo quando os sintomas ainda são silenciosos.

O colesterol elevado no sangue é uma das principais causas de doenças cardiovasculares, entre elas infarto e acidente vascular cerebral. No Brasil, o “cardiômetro” da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostra o número de mortes por doenças cardiovasculares e, este ano, já registrou mais de 232 mil óbitos, número mais expressivo que os relacionados à pandemia do novo coronavírus e que, em grande parte, poderiam ser evitados.

“A maioria das doenças cardiovasculares pode ser prevenida por meio da abordagem de fatores comportamentais de risco – como o uso de tabaco, dietas não saudáveis e obesidade, falta de atividade física e uso nocivo do álcool. Além disto, o diagnóstico precoce de elevações de colesterol (hiperlipidemia), hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares já estabelecidas é fundamental para que possamos tratá-las precocemente e evitar danos à saúde dos indivíduos”, pondera o médico cardiologista e diretor de relacionamento com o mercado do Grupo Sabin, Bruno Ganem Siqueira.

De acordo com o médico, existem dois tipos de colesterol: o bom, que é o HDL, responsável por evitar a formação de placas de gordura que prejudicam a passagem do sangue, e o LDL, que é o grande vilão da saúde, sendo capaz de aumentar as chances de infarto e acidente vascular cerebral.

Os principais fatores responsáveis pelo aumento do colesterol são a alimentação não saudável, sedentarismo, excesso de peso e predisposições genéticas.

Para evitar o acúmulo de gordura no organismo, é fundamental adotar algumas medidas saudáveis, começando por uma dieta balanceada, que ajudará também a controlar o peso, a pressão arterial e glicemia, fatores de risco para diversas doenças. Os alimentos mais aconselhados para o consumo são carnes magras, frutas, verduras, linhaça, óleos vegetais, feijão, grão de bico e iogurte com baixo nível de gordura. Além disso, é fundamental praticar exercícios físicos e o não fumar.

Diagnóstico

Realizado com uma amostra de sangue, o exame para avaliar o colesterol é a forma simples, rápida e barata para fazer o diagnóstico de hiperlipidemia e constitui-se numa ferramenta importante nesta estratégia de prevenção e diagnóstico precoce. Está indicado em indivíduos mais jovens, com dois ou mais fatores de risco para doenças cardiovasculares ou histórico familiar de colesterol alto, ou após os 30 anos, com frequência que pode variar de acordo com a presença de doenças, uso de medicações e combinação de outros fatores de risco.

O LDL é considerado alto quando está acima de 130 mg/dl em pessoas com risco cardiovascular baixo e acima de 70 mg/dl naquelas de alto risco. O HDL deve ficar acima de 40 mg/dl e o Colesterol Total deve ser idealmente menor do que 190 mg/dl.

