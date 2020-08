Última semana para inscrições no Prêmio Respostas para o Amanhã: alunas vencedoras relembram participação

Resta apenas uma semana para o fim das inscrições para a sétima edição do Prêmio Respostas para o Amanhã, uma iniciativa global da Samsung, presente no Brasil desde 2014, e que conta com a coordenação técnica do CENPEC Educação. Professores da rede pública de todo o país podem inscrever equipes de até cinco alunos do Ensino Médio com projetos focados na abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). A data limite para as inscrições é 10 de agosto. Para mais informações, acesse o site https://respostasparaoamanha.com.br/ ou baixe o aplicativo do Respostas para o Amanhã na Play Store.

“O Prêmio Respostas para o Amanhã já está consolidado no Brasil e mostra como a educação e a inovação caminham lado a lado para transformar a vida de jovens pelo país. Os projetos aproximam pessoas, integram conteúdos de Ciência, tecnologia, engenharia e da matemática às demandas da sociedade e servem de estímulo para os estudantes conhecerem novas áreas de interesse e de atuação para suas carreiras futuras”, destaca Isabel Costa, Gerente de Cidadania Corporativa da Samsung Brasil.

Como forma de reforçar esse papel, o terceiro webinar realizado pelo Respostas para o Amanhã convidou estudantes que participaram e venceram edições anteriores do Prêmio para compartilharem experiências. O conteúdo foi transmitido ao vivo no Facebook e no canal de YouTube do Respostas para o Amanhã e está disponível nos links a seguir: https://www.facebook.com/premiorespostasparaoamanha/videos/2721650768088747/ e https://www.youtube.com/watch?v=mRdxfvY4Fz0.

As convidadas do terceiro webinar foram Paola Ferreira, estudante de Astronomia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, técnica em Agropecuária e vencedora de duas edições do Prêmio, e Rayane Rodrigues, que cursa Tecnologia em Meio Ambiente e Recursos Hídricos na FATEC de Jacareí, faz iniciação científica no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e é uma das ganhadoras da edição de 2016 do Respostas para o Amanhã. A mediadora da conversa foi Marcela Babini, licenciada em Física pelo Instituto Federal do Ceará e editora do site Mulheres na Ciência.

Rayane, que ganhou a edição de 2016 com projeto que envolvia cuidado ambiental, integração e geração de renda para uma comunidade indígena, conta que o Prêmio a ajudou a descobrir áreas de interesse para iniciar a carreira acadêmica: “Eu estava no Ensino Médio sem saber qual carreira seguir, qual faculdade cursar, até que o professor sugeriu esse projeto que me apresentou a área ambiental. Foi um start para mim. O projeto e o Prêmio Respostas para o Amanhã foram muito gratificantes. Você se sente parte e tem o trabalho e a dedicação reconhecidos. Isso nos estimula e abre possibilidades na busca por soluções e inovações”.

Paola Ferreira, que também venceu o Prêmio em 2016, trabalhou em projetos como a criação de um sistema de filtragem e beneficiamento de águas cinzas para produção sustentável de alimentos no Ceará. A participação no Respostas para o Amanhã abriu as portas para a pesquisa científica em sua vida: “Eu me considero sortuda. Até entrar no Ensino Médio, nunca imaginava seguir carreira científica, não era algo palpável para mim, mas projetos assim mudaram tudo. Eu me apaixonei e nunca mais parei”.

“Esses são alguns exemplos do potencial que existe entre os jovens de escolas públicas brasileiras e do impacto positivo que experiências como o Prêmio Respostas para o Amanhã podem causar na trajetória pessoal dos estudantes e no desenvolvimento do país”, avalia Anna Helena Altenfelder, Diretora Executiva do CENPEC Educação.

O Prêmio Respostas para o Amanhã é uma das iniciativas de responsabilidade social da Samsung e segue a visão global de Cidadania Corporativa da empresa: “Together for Tomorrow! Enabling People”.

Confira o cronograma do Respostas para o Amanhã 2020:

10 de março a 10 de agosto – Inscrição de projetos

11 de agosto a 2 de setembro – Seleção de semifinalistas

02 de setembro – Definição dos 20 projetos semifinalistas

02 de setembro a 24 de setembro – Detalhamento dos projetos semifinalistas

02 de setembro a 24 de setembro – Mentoria (20 projetos)

03 de setembro a 6 de outubro – Seleção dos 10 projetos finalistas

7 de outubro – Resultado dos 10 projetos finalistas no site do Prêmio

7 de outubro a 09 de novembro – Produção dos vídeos finalistas

7 de outubro a 17 de novembro – Mentoria (10 projetos)

10 de novembro a 18 de novembro – Seleção dos vencedores

12 de novembro a 18 de novembro – Júri Popular

18 de novembro – Resultado no site do Prêmio (Júri Popular e Vencedores Nacionais) e I Mostra Respostas para o Amanhã