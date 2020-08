Restaurante inova com sala vip para o Dia dos Pais

O dia dos pais é uma data muito especial para os amazonenses, a maior parte da população aprecia comemorar este dia com seus pais. Pensando neste momento de descontração familiar o restaurante Biliskão lança uma novidade, a sala vip, aonde os familiares podem comemorar o dia dos pais com sua família no conforto, segurança e tranquilidade. A sala vip é um ambiente totalmente planejado para pequenos eventos, reuniões, palestras, workshop, confraternizações, com um cardápio elaborado para diferentes horários, café da manhã/tarde, incluindo pratos típicos, almoço/jantar ou coquetel a noite.

Para este dia dos pais o cardápio estará com uma novidade, o prato “Filé a Cubana”, um delicioso filé empanado, acompanhado de banana e abacaxi, guarnição de salada especial e arroz com brócolis, também estará disponível os famosos pratos chefes da casa, a “Carne Sol”, com macaxeira, queijo assado, baião, batatonese, farofa e vinagrete e a “Banda de Tambaqui assada”, com banana, baião, farofa e vinagrete.

Para um dos sócios, Gabriel Oliveira, o mais importante é justamente personalizar o máximo possível de seu atendimento junto a qualidade do que oferecem diariamente. Na Sala Vip a equipe poderá personalizar mais o gosto de cada usuário do local. Localizado na Av. Vinicius de Souza Lima, 495 – Parque Dez de Novembro, endereço será palco especial para este dia dos pais que será oferecido um cardápio especial. A sala tem capacidade para 20 pessoas, com telão e projetor, a disposição do cliente. Para fazer reserva basta entrar em contato pelo número (92) 998465-6516, de domingo a domingo das 10h às 23h.

O restaurante tem uma estrutura diferenciada com ambiente aconchegante proporcionando ao seu público uma experiência única. O estabelecimento segue as normas da FVS / DVISA e todos os colaboradores passaram por uma capacitação ao combate a Covid-19 e a Abrasel no Amazonas qualificou a casa como referência de qualidade e capacitação na higienização contra o coronavírus recebendo o selo “Estabelecimento Responsável”.

Os clientes que preferirem fazer seu pedido e almoçar em casa, o Biliskão está com uma promoção de até 10% de desconto no prato principal, nos pedidos realizados antecipadamente, até a sexta, 7, sendo take way, ou seja, o filhão pode vir pegar o almoço do paizão e retirar no balcão.