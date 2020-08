PSD e Avante ganham reforço partidário em Boa Vista do Ramos

A aliança formada pelo médico Alexandre Ribeiro (PSD) e pela engenheira Marieta Trindade (Avante), no município de Boa Vista do Ramos (a 271 quilômetros de Manaus), ganhou um reforço histórico na política da cidade. Na corrida eleitoral contra o atual prefeito, a oposição agora somou esforços para o projeto com os partidos Podemos, PTB e Patriotas.

A reunião do bloco partidário da oposição é vista como histórica no município. Segundo Marieta Trindade, é a primeira vez em que as legendas contrárias ao atual mandatário se juntam para um projeto político.

“É uma união histórica dos grupos políticos na cidade de Boa Vista do Ramos. Desde a década 1980, a oposição não lançava chapa única para enfrentar o mandatário da cidade”, disse.

A pré-candidata a vice-prefeita Marieta Trindade disse que a formação do bloco partidário foi confirmado depois de muito diálogo, humildade e maturidade. “Decidimos que, para lutarmos pelo nosso povo boavistense, o ideal seria fechar apoio e lançar chapa única para a eleição municipal do 15 de novembro. Chegamos ao consenso de que o médico Alexandre Ribeiro (PSD) é o nosso candidato a prefeito e eu a vice-prefeita”, informou.

Após as convenções partidárias, a futura coligação vai reunir PSD, cujo presidente municipal é o ex-prefeito e médico Amintas Júnior – que ficou em 3º Lugar nas eleições de 2016 -; o Avante, cuja presidente é Marieta Trindade; o Podemos, que tem como presidente o empresário Telles Dias – que ficou em 4º lugar nas eleições de 2016 -; o PTB, da presidente Professora Regina Ribeiro; e o Patriotas, do presidente e ex-prefeito Elmir Freedom.

“Na eleição de 2016, a nossa chapa (Alexandre e Marieta Trindade) ficou na segunda posição, obtendo 2.371 votos. Perdemos para a chapa do atual prefeito, Eraldo Trindade da Silva, pela diferença de 178 votos. Agora, com essa união, o projeto da oposição fica mais forte, pelo bem dos boavistenses”, disse Marieta.

A pré-candidata informou, ainda, que, para esta eleição, o bloco ainda vai buscar pelo apoio de mais partidos, microempresários, associações de moradores, líderes rurais, professores, a fim de apresentar um novo projeto de governo para a cidade de Boa Vista do Ramos.