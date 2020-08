Top Internacional traz novidades para presentar com estilo no Dia dos Pais

Com a campanha “O melhor presente é ter você”, a importadora aposta na relação entre pais e filhos e abre um leque de produtos para atender a todos os estilos e preferências. Conhecida por ser referência no segmento de perfumaria importada, a Top Internacional investe também em cosméticos masculinos, acessórios de marcas mundialmente conhecidas, kits presenteáveis (cosméticos e perfumes) e numa carta de bebidas de rótulos conceituados.

Entre as novidades, destaque para os lançamentos, divulgados pela gerente de marketing da Top Internacional, Tayná Viana: “Nós preparamos uma campanha para o Dia dos Pais trazendo um mix completo de produtos para cada tipo de homem. Temos lançamentos de marcas mundialmente conhecidas como, Dolce & Gabbana, Kenzo, Lancaster e Versace. Entre os kits de presente, vale a pena conferir o de cuidados específicos para o público masculino, como a linha Men de Foreo”, disse.

Presentes diferenciados

Para esta campanha a importadora traz uma linha de skincare da marca Foreo, voltada especialmente para os homens. Destaque para uma escova projetada para pele masculina, a Luna go for Men, que apresenta um design pequeno, compacto e leve.

Na perfumaria internacional, a Diesel traz o “Spirit of the Brave”, co-criado com o jogador Neymar Júnior. Além de outros lançamentos: Giorgio Armani, com o “Code” e Dolce & Gabbana, apresenta o “K”.

Mas se a ideia é presentear com acessórios, a Top também conta com itens como, carteiras, relógios e óculos de marcas como Fossil, CAT, Mont Blanc e Jowissa.

Vale lembrar que a Top Internacional está com as lojas em funcionamento, seguindo todos os protocolos de sanitização e, para quem preferir comprar sem sair de casa, a importadora continua com o delivery e entregas no drive-thru.