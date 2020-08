Prefeitura apoia ação do Mesa Brasil na zona rural de Coari

A administração do prefeito Adail Filho, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Cidadania, está auxiliando o Serviço Social do Comércio – Sesc na entrega de cestas básicas e kits de produtos de limpeza para famílias em situação de vulnerabilidade social que residem na zona rural de Coari. A ação faz parte do Programa Mesa Brasil e iniciou nesta segunda, 3, beneficiando moradores das comunidades Esperança 1 e Vila Lira. Nesta terça-feira, 4, será a vez dos comunitários de Inajá serem contemplados.

A secretária municipal adjunta extraordinária da Mulher e Direitos Humanos, Vânia Góes, evidenciou que o prefeito Adail Filho está sempre à disposição de empresas e instituições que queiram ajudar os coarienses, principalmente neste momento tão difícil provocado pela pandemia do novo coronavírus. “É uma alegria muito grande podermos contar com essas parcerias que trazem benefícios para o povo de Coari. Agradecemos imensamente o Sesc por ter nos procurado. Eles estão de parabéns pela iniciativa”, declarou.

De acordo com a coordenadora do Sesc em Coari, Jouse Diniz, os itens entregues foram doados pela TAG/Transpetro, empresa responsável pelo Gasoduto Coari-Manaus. Ao todo, o grupo doou mais de 1.800 cestas básicas e produtos de limpeza que contemplaram famílias de Manacapuru, Iranduba, Caapiranga e agora de Coari. “Aqui serão 160 famílias beneficiadas. Queremos agradecer o apoio da Prefeitura de Coari na logística de distribuição e também da Marinha, que foi quem trouxe os produtos até nós”, disse.

O líder da comunidade Esperança 1, Otávio Bezerra, contou que fez o cadastro de 82 famílias que vivem no local, como foi solicitado, sem dizer para elas do que se tratava. Então foi uma surpresa para todos receber a cesta básica e o kit de produtos de limpeza. “Os comunitários ficaram muito felizes com essa ação porque estão vivendo momentos difíceis devido a pandemia. É uma ajuda muito grande para as famílias. Agradeço muito a Deus pela comunidade ter sido beneficiada”, afirmou.

A moradora da Vila Lira, dona Alderina Pereira Lira, de 48 anos, foi outra que avaliou de forma positiva a ação e agradeceu ao Sesc, bem como a TAG/Transpetro e a Prefeitura de Coari pelo auxílio nesta fase pandêmica. “Essa doação é muito importante para as famílias. Tenho certeza que todo mundo que ganhou está muito contente pela ajuda. Eu recebi os alimentos e os produtos de limpeza com grande alegria e felicidade. Agradeço de coração por terem lembrado da gente”, destacou.

A entrega das cestas básicas e kits de produtos de limpeza foi feita por técnicos da Secretaria Municipal Adjunta de Desenvolvimento Social e servidores do Sesc e da TAG/Transpetro. A ação seguiu todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, como o distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel.

O Mesa Brasil Sesc é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. Seu objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social.