Harley-Davidson do Brasil tem condições especiais em agosto de 2020

Ao longo do mês de agosto de 2020 (de 1º a 31/08), a Harley-Davidson do Brasil preparou oportunidades imperdíveis para você realizar o sonho de adquirir uma motocicleta zero quilômetro da marca lendária. As condições especiais são válidas para a compra de modelos das famílias Sportster®, Softail® e Touring em todas as concessionárias da marca no país. Toda linha da Harley-Davidson do Brasil, englobando motocicletas ano/modelo 19/19, 19/20 e 20/20, contam com oferta especial de financiamento por meio da Harley-Davidson Financial Services. Os interessados em adquirir uma motocicleta Harley-Davidson zero quilômetro terão taxa de 0,99%, com 30% de entrada e saldo em até 48 vezes, tudo isso para tornar mais fácil a realização do sonho de possuir uma H-D na garagem.

Interessados na Iron 883 podem adquirir uma motocicleta zero quilômetro com entrada de 30%, 48 vezes de R$ 935,62 e taxa 0,99%. Para quem busca uma cruiser agressiva, a Fat Bob 107 pode ser comprada com taxa 0,99%, entrada de 30% e 48 vezes de R$ 1.423,21. Já a Fat Boy 107, estrela do cinema, pode ir para a sua garagem com entrada de 30% e 48 vezes de R$ 1.572,19, também com taxa 0,99%.

Quem quer versatilidade pode adquirir uma Sport Glide zero quilômetro com entrada de 30% e saldo em 48 vezes de R$ 1.612,65 (taxa 0,99%). Agora, para quem tem muita atitude, a escolha certa é a Low Rider S, que pode ser sua com entrada de 30%, saldo em 48 vezes de R$ 1.572,19 (taxa 0,99%). Para aqueles que procuram uma moto extremamente confortável e segura para devorar milhares de quilômetros de estrada, a Road Glide Limited pode ser adquirida com entrada de 30% e saldo em 48 vezes de R$ 2.206,73, com taxa 0,99%.

Além das condições acima citadas, a Harley-Davidson do Brasil oferece ainda o plano de financiamento “Harley Own”, que tem como objetivo viabilizar a compra para todos os bolsos. Conta com uma parcela significativamente mais baixa por mês e uma parcela final com opção de recompra ou a troca por outra motocicleta H-D zero quilômetro. Procure a concessionária mais próxima e conheça melhor as condições que a Harley-Davidson Financial Services tem para lhe oferecer.

As motocicletas da Harley-Davidson do Brasil estão disponíveis para um exclusivo Test Ride em toda a rede de concessionárias autorizadas da marca no País, de acordo com a disponibilidade dos modelos na rede e seguindo as recomendações dos governos estaduais e municipais em relação aos cuidados com a saúde. Para registrar seu interesse, acesse o site https://change-your-ride.harley-davidson.com/pt_BR/home e inscreva-se. Encontre a loja Harley-Davidson mais próxima em https://www.harley-davidson.com/br/pt/tools/find-a-dealer.html. Confira as ofertas do mês em https://www.harley-davidson.com/br/pt/tools/offers.html.