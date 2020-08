Conheça os Galaxy Tab S7 e S7+: seus companheiros perfeitos para trabalhar, jogar e muito mais

Na Samsung, a inovação sempre foi impulsionada pela missão de equipar os usuários com a tecnologia necessária para prosperarem em um mundo em mudança. Isso nunca foi tão importante quanto é hoje, já que as pessoas em todo o mundo buscam maneiras de permanecerem produtivas, conectadas e entretidas nesta nova era.

Com os Galaxy Tab S7 e S7+27, a Samsung oferece a você um tablet habilitado para 5G1;27 com uma tela grande equipada com todas as ferramentas necessárias para liberar sua criatividade, fazer você mergulhar no entretenimento e elevar sua produtividade ao próximo nível.

Contendo recursos de ponta e sendo perfeitamente integrados ao ecossistema Galaxy, o Galaxy Tab S7 e o S7+ foram criados para apoiá-lo em todas as atividades – do trabalho ao lazer e tudo o mais. Com uma S Pen nova e aprimorada, uma tela impressionante e um conjunto de recursos de criatividade, esses tablets oferecem recursos amplos para dar vida às suas ideias. Processamento poderoso, teclado expandido e versões atualizadas do Samsung DeX permitem que você conclua seu trabalho em menos tempo com uma experiência semelhante ao PC. E com conectividade 5G ultrarrápida, você pode desfrutar de jogos móveis ininterruptos e streaming de alta definição.

Um dispositivo poderoso para o trabalho

Todos nós temos nossas próprias preferências para trabalharmos e estudarmos, e nossos dispositivos devem nos permitir realizar mais da maneira como queremos. Com os Galaxy Tab S7 e S7+, você pode experimentar uma forma mais inteligente e suave de concluir suas tarefas diárias, onde e quando quiser.

Os recursos de produtividade incomparáveis do Galaxy Tab S7 e S7+ são movidos pelo mais recente processador de última geração. CPU, GPU e NPU do processador oferecem desempenho aprimorado, garantindo que as multitarefas e videoconferências sejam perfeitas quando você estiver trabalhando, assim como jogar via streaming de alta qualidade quando estiver relaxando com os amigos depois do trabalho – tudo de forma mais fácil do que nunca.

Com base em quase uma década de design e inovação técnica, os Galaxy Tab S7 e o S7+ vêm acompanhado de uma S Pen aprimorada. Projetada com um formato arredondado e uma ponta alongada, a S Pen oferece uma experiência natural de escrita e desenho. Combinada com a taxa de atualização de tela de até 120Hz, o maior salto da capacidade de resposta² da S Pen até o momento, reduz significativamente o atraso, permitindo que você escreva com precisão e exatidão realistas ao fazer anotações durante uma chamada importante.

O novo Samsung Notes é um complemento poderoso para a S Pen atualizada. Eleve suas anotações com fácil importação e anotação de PDF, além da capacidade de escrever, digitar e desenhar na mesma área. Samsung Notes também possui o Marcador de Áudio (Audio Bookmark), que permite gravar palestras ou reuniões enquanto você escreve para poder sincronizar ambos. Navegue facilmente por longas gravações de palestras tocando em uma frase e retornando automaticamente para o momento do áudio correspondente³. Com o recurso de sincronização do Samsung Notes, você pode acessar e gerenciar rapidamente suas Samsung Notes nos seus Galaxy Note2027 e PCs da Samsung. Se você estiver executando tarefas, pode escrever facilmente uma nota no seu Galaxy Note2027 quando a inspiração surgir e depois retomar exatamente de onde parou quando voltar para o seu Galaxy Tab S7 e Tab S7+.

Hoje, conforme alternamos entre rascunhos, chamadas e planilhas a qualquer momento, a habilidade multitarefa é essencial. O recurso multi-janelas aprimorado nos Galaxy Tab S7 e S7+ agora permite que você abra e execute até três aplicativos simultaneamente, permitindo que você possa fazer chamadas de vídeo, monitorar e-mails e fazer anotações, tudo de uma só vez. Com o recurso App pair (Pareamento de App), você pode combinar o uso de até três aplicativos simultaneamente, economizando tempo quando estiver com pressa. O Galaxy Tab S7 e S7+ também vêm com tela edge, semelhante ao recurso nos smartphones Galaxy, proporcionando acesso rápido aos seus aplicativos mais usados.

E se você quiser experimentar uma interface semelhante a um PC em seu tablet, poderá usar o Samsung DeX aprimorado, com a versátil Capa Teclado4 da Samsung. Este teclado atualizado vem com uma linha adicional de teclas de funções5 intuitivas, um touchpad maior e vários novos ângulos, para que você possa escrever, digitar e esboçar confortavelmente quando estiver longe de uma mesa. O mais recente One UI traz uma barra de tarefas simplificada para o Samsung DeX. Com a adição do suporte ao zoom na tela e das opções de tamanho de fonte, você pode personalizar o Samsung DeX para se adequar às suas preferências. Depois de abrir uma janela à direita ou esquerda da tela, os aplicativos mais recentes aparecem para que você possa escolher e iniciar rapidamente sua ferramenta preferida. Se você precisar apresentar a um grupo, poderá conectar o tablet sem fio a TVs compatíveis6.

Trabalhar em sistemas operacionais nunca foi tão conveniente quanto nos Galaxy Tab S7 e S7+. A estreita parceria da Samsung com a Microsoft traz grandes benefícios para os usuários de dispositivos Galaxy. Sincronize rapidamente o seu Samsung Notes com o Microsoft OneNote e Outlook para não perder nenhum registro deixado no seu Galaxy Note20 enquanto trabalha com o Galaxy Tab S7 e S7+7.

Mais de um milhão de aplicativos são otimizados para tablets Android, oferecendo a você muitas opções ao procurar pelo aplicativo perfeito para suas necessidades.

O melhor dispositivo para o tempo livre

Torne o seu tempo livre mais enriquecedor e libere sua criatividade com novos recursos de lazer no Galaxy Tab S7 e S7+.

O Galaxy Tab S7 possui uma tela TFT LTPS de 11” e o Tab S7+ possui uma tela Super AMOLED de 12,4” única – ambas oferecendo suporte a uma imagem de proporção 16:10. Combinadas com o som de alto-falantes quádruplos da AKG, essas telas oferecem uma experiência cinematográfica imersiva no conforto do seu sofá. Certificadas pela SGS, as telas do Galaxy Tab S7 e S7+8 são confortáveis aos seus olhos com baixa emissão de luz azul, para que você nunca se sinta cansado após uma longa maratona de filmes, e com uma taxa de atualização de até 120Hz, você pode desfrutar de rolagem suave ao percorrer o seu feed das redes sociais. Além disso, com uma bateria inteligente que adapta a potência de saída com base em sua atividade, os Galaxy Tab S7 e o S7+ podem ajudá-lo a transmitir, jogar e criar sem estar conectado a uma tomada.Os Galaxy Tab S7 e o S7+ facilitam o relaxamento e a descontração com os aplicativos de entretenimento premium disponíveis nos tablets. Eles vêm com quatro meses grátis de YouTube Premium9, para que você possa desfrutar do conteúdo do YouTube sem interrupções, ou seja, offline, sem anúncios e em segundo plano. Você também poderá acessar seu conteúdo favorito da Netflix10 instantaneamente quando pesquisar no Finder, além de também poder descobrir músicas no Spotify11 através da pesquisa do Finder e definir músicas do aplicativo como alarme.

Se você é um criador profissional ou só gosta de desenhar durante o seu tempo livre, o Galaxy Tab S7 e S7+ têm todas as ferramentas necessárias para que você se expresse totalmente. Basta pegar a S Pen e deixar sua imaginação correr solta nos aplicativos populares de criatividade.

Disponível pela primeira vez em um tablet Android, o popular aplicativo de desenho Clip Studio Paint12 é a plataforma preferida para artistas digitais e já vem pré-instalado13 no Galaxy S7 e S7+14. Uma oferta gratuita de seis meses para o Clip Studio Paint EX, a versão premium do aplicativo, estará disponível de maneira exclusiva para todos os usuários do Galaxy. Esta versão oferecerá acesso a recursos avançados de design, incluindo gerenciamento de várias páginas, capacidade de extrair linhas de dados 3D e muito mais.

Com o Noteshelf, você pode criar e personalizar cadernos virtuais e compartilhar suas criações com amigos e entes queridos15. Disponível gratuitamente nos Galaxy Tab S7 e S7+, o aplicativo permite que você adicione notas manuscritas, formas geométricas, fotos personalizadas, gravações de áudio e muito mais aos seus cadernos digitais, podendo, inclusive, organizá-los em uma estante virtual de fácil acesso.

Se você deseja produzir posts de redes sociais atraentes, bem como conteúdo de marketing, vá até o Canva e experimente os modelos fáceis de usar do aplicativo enquanto cria o seu próprio com fontes, imagens e vídeos16. Os usuários do Galaxy Tab S7 e S7+ também terão acesso a 200 modelos exclusivos e a 30 dias de teste gratuito do Canva Pro17.

Experiência de jogo incomparável

Com os Galaxy Tab S7 e S7+, o console não precisa mais ficar na sala de estar. Graças às taxas de atualização ultrarrápidas dos tablets, telas imersivas e conectividade 5G, você pode desfrutar de jogos integrados baseados na nuvem, mesmo quando está no parque ou relaxando no terraço.

Equipados com conectividade 5G18 e Wi-Fi 6, os tablets estão sempre conectados, oferecendo liberdade para explorar novos mundos, jogar com amigos e transmitir jogos compatíveis na maior resolução possível.

A parceria da Samsung com a Microsoft está trazendo jogos em nuvem com o Xbox Game Pass Ultimate para o Galaxy Tab S7 e S7+, oferecendo acesso a mais de 100 jogos Xbox em nuvem19. Com a adição de controladores Bluetooth, os tablets oferecem uma experiência premium de jogo que você pode levar consigo aonde quer que vá.

O centro da sua experiência com o seu Galaxy conectado

A mudança é a única constante no mundo atual e os tablets precisam trabalhar de maneira flexível com outros dispositivos.

Os Galaxy Tab S7 e S7+ foram projetados para ajudá-lo a trabalhar sem esforço em seus dispositivos Galaxy. Ao sincronizar com o Samsung Cloud, recados e notas elaborados com o Samsung Notes nos tablets ficam instantaneamente disponíveis no seu smartphone e PCs20 Galaxy para que você possa acompanhar todas as suas ideias.

Em vez de carregar arquivos ou fotos para a nuvem e baixá-los em outro dispositivo, o Samsung Flow21 permite que você transfira instantaneamente o que você precisar entre o smartphone e o tablet. Com o recurso Call and Text em outros dispositivos, você pode verificar as mensagens diretamente no tablet quando o smartphone estiver carregando e não estiver ao seu lado22.

Criar o seu ambiente doméstico ideal é mais fácil com o Galaxy Tab S7 e S7+. SmartThings no Quadro Diário permite que os tablets sirvam como centro de controle de todos os seus dispositivos Samsung IoT, para que você possa controlar sua casa inteligente em um só lugar. O recurso Music Share no Galaxy Tab S7 e S7+ conecta facilmente suas músicas e listas de reprodução em dispositivos inteligentes. Se não houver conexões Wi-Fi disponíveis, o Auto Hotspot permite que você compartilhe sua conectividade extremamente rápida com outros dispositivos sem demora23.

A parceria da Samsung com a Microsoft facilita o trabalho do Galaxy Tab S7 e S7+ com o seu PC Samsung. Todos os seus Lembretes Samsung são sincronizados com o Microsoft To Do e Outlook24, enquanto a otimização25 do UI do tablet com Microsoft Teams oferece flexibilidade quando você trabalha ou se conecta com amigos e familiares com vários dispositivos. A segunda tela também permite que você use o Galaxy Tab S7 e S7+ via Tela Sem Fio como um segundo monitor ou um bloco de desenho para o seu PC Samsung26, para que você possa combinar a potência dos seus dispositivos e ter o dobro da área para criar, visualizar e trabalhar. Você também pode utilizar a S Pen e entrada touch enquanto usa a segunda tela.

Design premium

Disponível globalmente em três cores27 – Mystic Black, Mystic Silver e Mystic Bronze – Galaxy Tab S7 e S7+ são dispositivos elegantes que podem fazer tudo. Os tablets estarão disponíveis para compra a partir de 21 de agosto em mercados selecionados.

Para saber mais sobre o Galaxy Tab S7 e S7+, acesse https://news.samsung.com/br/ ou www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-tab-s7.