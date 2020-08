“Esta Casa terá mais uma oportunidade de fazer as pazes com o povo”, afirma Wilker sobre votação do impeachment

Na próxima quinta-feira, 6, o plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) votará pelo prosseguimento ou arquivamento do processo de impeachment do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do vice, Carlos Almeida Filho, pelos crimes de responsabilidade. Para o deputado estadual Wilker Barreto (Podemos), a decisão será mais uma chance da Casa Legislativa de atender os anseios da sociedade amazonense, que aprovou, na última sexta-feira, 31, o relatório da Comissão Processante do Impeachment que optou por arquivar o pedido de afastamento dos gestores do Estado.

Em seu pronunciamento na Sessão Ordinária desta terça-feira, 4, o parlamentar afirmou que a votação do plenário sobre a continuidade do processo de impeachment é mais uma oportunidade da Assembleia fazer as pazes com a sociedade amazonense.

“Esta Casa tem a oportunidade de fazer as pazes com o povo e permitir que o processo de impeachment avance, para que possamos investigar os atos praticados por um governo que foi um verdadeiro genocida. O que ocorreu no Amazonas foi uma chacina e quem perdeu seu ente querido nesta pandemia não pode ser tratado meramente como números”, ponderou Wilker, na tribuna da Aleam.

O deputado voltou a criticar o relatório da Comissão Especial de Impeachment, aprovado na última sexta-feira, 31, por 10 votos a favor e um contra, que optou pelo arquivamento do processo. Único a votar contra o parecer do relator, deputado Gomes (PSC), Barreto afirmou que não viu diferença entre a defesa do governador e o relatório da comissão.

“Estou em posse do relatório do processo de impeachment e não sei qual é a diferença da peça da defesa do governador e do vice e o parecer. Só quero alertar que a sociedade recebeu com muita tristeza o posicionamento desta Casa na última sexta-feira, onde aquela fatídica votação contrariou o interesse da população”, finalizou Wilker.