Samsung lista os melhores presentes para os pais multitarefas

O Dia dos Pais está chegando, e a Samsung preparou uma lista especial que representa muito bem uma nova geração de pais. São produtos conectados e versáteis, feitos para quem tem uma rotina multitarefas e não abre mão de momentos de diversão e entretenimento. De smartphones e notebooks a TVs 8K, de tablets a aspiradores sem fio, apresentamos um catálogo capaz de deixar o dia a dia mais eficiente para quem não tem tempo a perder.

● Trabalho e Agenda

Smart TV

O portfólio para 2020 da Samsung prova que as TVs servem para tudo: desde acompanhar o noticiário, a novela ou o futebol até se conectar com o dia a dia graças aos múltiplos assistentes pessoais, presentes nas linhas QLED 8K, QLED, Crystal UHD e Lifestyle: as televisões passam a ajudar os usuários a organizar tarefas e pesquisar informações e curiosidades que podem ajudar em suas rotinas de trabalho remoto.

TV The Frame

Notebook

Apresentada em junho deste ano, a nova linha de notebooks Samsung Books oferece alternativas para variados perfis de usuários, combinando desempenho e design para as atividades do dia a dia. E, para quem busca um equipamento capaz de assegurar uma experiência de alto nível para a realização de diferentes tipos de tarefas profissionais, o Book X40 e o Book X50 são ótimas opções, contando com processador Intel® Core™ i5-10210U e Intel® Core™ i7-10510U, placa de vídeo NVIDIA MX110 e um design repaginado, com bordas finas e linhas sofisticadas. Além disso, a nova linha Samsung Book conta com tampas de fácil acesso a memória RAM e armazenamento, para um upgrade fácil, rápido e sem comprometimento da garantia do produto.

Book X40

Smartphone

Os Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra oferecem desempenho e soluções para que o usuário desfrute do mais alto nível durante as atividades profissionais, aumentando a produtividade. Os smartphones da linha Galaxy S20 contam, inclusive, com uma integração com o Google Duo logo no teclado de ligações, fruto de uma parceria entre Samsung e Google. Com isto, os usuários podem acessar rapidamente a plataforma de videoconferência, apenas clicando no ícone disponível na própria tela de ligação. Além disso, o aplicativo oferece, pela primeira vez, suporte para chamadas com qualidade Full HD.

Outras opções são o Galaxy A51 e o Galaxy A71. Os processadores de oito núcleos, aliados a memória RAM de 6 GB (Galaxy A71) e 4GB (Galaxy A51) e armazenamento de 128 GB¹, elevam o desempenho dos smartphones, fazendo da navegação em sites e aplicativos algo rápido e sem interrupções. Seguros, os dispositivos garantem a proteção de documentos do trabalho, contando com a plataforma Samsung Knox.

Galaxy A51 | Imagem meramente ilustrativa

Geladeira

A Family Hub, com sua tela sensível ao toque na porta da geladeira, funciona como uma central de entretenimento e tarefas para o usuário. É possível, por exemplo, marcar compromissos profissionais e familiares na agenda, organizar a lista de compras, receber dicas de receitas e monitorar a validade dos alimentos sem precisar abrir a geladeira.

● Saúde

Smart TV

Se as TVs foram ressignificadas a ponto de ajudar a organizar tarefas do trabalho, elas também podem ajudar os pais a se manterem saudáveis. Espelhando smartphones ou tablets pelos recursos SmartView ou Tap View² e acionando a função Multi Tela³, o usuário consegue acompanhar um tutorial de exercícios físicos de um lado e se filmar para conferir se os movimentos estão corretos no outro lado da tela da TV.

Smartwatch

O Galaxy Watch Active2 pode rastrear manualmente mais de 39 treinos e dar dicas de alongamento. E, para quem tem uma esteira à disposição em casa, o recurso Running Coach ajuda a monitorar o ritmo de corrida em tempo real e aproveita sete programas diferentes para auxiliar o usuário a atingir suas metas.

Além disso, o smartwatch disponibiliza soluções para acompanhamento dos níveis de estresse em tempo real por meio do aplicativo Samsung Health4. O dispositivo também fornece acesso a programas de meditação guiada através de uma integração com o aplicativo de sono e meditação, Calm. Algoritmos aprimorados de análise do sono ajudam a buscar padrões de sono saudáveis (através dos quatro estágios do sono).

Galaxy Watch Active2

● Games

Monitores e Smart TV

A Samsung também tem opções imperdíveis para os pais que arrumam um tempinho no dia a dia para explorar o mundo dos games. O novo monitor LC27RG50, de 27”, é exemplo disso e se destaca com três funcionalidades principais: taxa de atualização super rápida de 240Hz, tela curva de 1500R, que ajuda a reduzir a fadiga ocular, e a compatibilidade com o sistema G-Sync, que acaba com a oscilação de imagens e as defasagens da tela oferecendo uma jogabilidade excepcional.

Monitor LC27RG50

Para quem joga na TV, o grande achado está na QLED Q80T, oferecida em 55”, 65” e 75”, que conquistou o “Prêmio CES 2020 de Inovação – Jogos” por otimizar a experiência dos jogadores. Sempre que um console é ligado, o Modo Game garante que automaticamente a tela privilegia a performance e ativa uma série de funções para diminuir o tempo de resposta, dar maior fluidez ao jogo, evitar imagens quebradiças e até aprimorar a exposição de luz nas cenas mais escuras. Já o recurso de áudio Som em Movimento dá mais realismo ao jogo com os autofalantes que acompanham o som dos objetos na cena. Tudo isso numa tela QLED, com 100% do volume de cor, garantia de 10 anos contra burn-in e processador rápido e potente.

Notebook

O notebook Odyssey 2 conta com uma imponente combinação entre placa de vídeo, processador, capacidade de armazenamento e sistema avançado de controle de temperatura. Assim, proporciona aos usuários todos os fatores necessários para uma experiência gamer de alto padrão. O aparelho apresenta uma tela PLS Full HD de 15.6 polegadas e tem apenas 1,99 cm de espessura.

Para aprimorar a jogabilidade, o Odyssey 2 oferece algumas soluções especiais, como Beast Mode (melhora a performance do notebook em até 15%), Game Display Mode (imagem aprimorada e os modos de acordo com cada game) e equalizador de preto (reconhecimento de adversários em ambientes mais escuros).

Smartphone

Além dos recursos para atividades do trabalho, os smartphones da linha Galaxy S20 oferecem, também, soluções para quem busca um dispositivo capaz de assegurar um alto desempenho em jogos eletrônicos. A tela de 120Hz proporciona gráficos suaves e detalhados, enquanto a memória RAM de 12 GB ou 16 GB de RAM (S20 Ultra) evita que haja interrupções durante o jogo. Já o recurso game booster utiliza Inteligência Artificial para analisar os hábitos de jogo e otimizar a performance.

Galaxy S20 Ultra

● Cuidados com a casa

Lava & Seca

Com as pessoas passando mais tempo em casa, as tarefas domésticas precisam ser otimizadas para não tomarem muito tempo das obrigações no trabalho ou com os filhos. Sendo assim, nada melhor do que um produto conectado e inteligente como a nova Lava & Seca WD6000J, que apresenta ciclos mais rápidos e com Inteligência Artificial, que recomenda os ciclos ideais para cada lavagem de acordo com o tipo, com a cor e o nível de sujeira das roupas. Com a ajuda do aplicativo SmartThings, lavar e secar as roupas fica muito mais prático.

Aspiradores verticais sem fio

Outro produto recém-lançado pela Samsung pode ajudar os pais a manter a casa e até o carro limpos. Os novos aspiradores verticais sem fio, nos modelos Jet Light VS9000E, VS6500RL e VS6000K, apresentam modos portáteis que auxiliam o usuário a limpar os cantos mais difíceis, tudo isso com alta potência de sucção, leveza e mais versatilidade.

Jet Light VS9000

● Música

Soundbar

A nova soundbar T550 promete elevar o nível de experiência de áudio para os usuários, seja para quem quer curtir séries e filmes, seja para quem pretende curtir lives, shows e álbuns no YouTube, na Amazon Music, na Apple Music ou no Spotify. Com 320W de potência, a T550 combina perfeitamente com a linha Crystal UHD de TVs 2020 e se destaca pelo subwoofer sem fio, pelo Modo Game Pro, que proporciona maior imersão para jogar, e pelo padrão de áudio DTS Virtual: X. Também é possível conectar outros dispositivos na soundbar T550 graças à conexão Bluetooth, como um smartphone ou um tablet.

Fone de ouvido

Conectividade via Bluetooth 5.0, compatibilidade com Android e iOS5, arquitetura de áudio potencializada pela AKG e capacidade para gerar sons graves e agudos com o exato equilíbrio. Com esta combinação, o Galaxy Buds+ é uma excelente opção para quem gosta de assistir a filmes, séries, ouvir música e acompanhar lives em diferentes plataformas.

Outro grande trunfo dos novos Galaxy Buds+ está na interface sensível a toques, permitindo que os usuários mantenham o controle mesmo sem o smartphone em mãos. Um único toque pode, por exemplo, reproduzir ou pausar uma música, enquanto um toque duplo é capaz de pular para a próxima faixa ou atender uma ligação.

Buds+

Geladeira

Como citado acima, a Family Hub é muito mais do que uma geladeira e faz com que as aventuras na cozinha fiquem muito mais divertidas. Compatível com as principais plataformas musicais de streaming, a Family Hub permite o acesso e a execução de playlists, álbuns e shows de seus músicos favoritos, podcasts sobre os temas mais variados e até sintonizar rádios do mundo todo, tudo isso para aumentar seu prazer ao cozinhar e animar festas e jantares em casa.

● Filmes e séries

Smart TV

Todo o portfólio de TVs para 2020 da Samsung está pronto para entregar aos pais cinéfilos ou maratonistas de séries o melhor da qualidade de imagem. A TU7000 e a TU8000 são parte da linha Crystal UHD, que é é a nova 4K da Samsung e foi desenvolvida pensando no melhor de qualidade de imagem, design e conectividade. Os principais aplicativos disponíveis nas Smart TVs já produzem e distribuem vários conteúdos em 4K, então você curte as melhores cenas dos seus filmes e séries preferidos nesta resolução incrível. O processador que dá nome à categoria proporciona além de cores vivas, o ‘Upscaling’, capaz de aprimorar imagens para deixar até mesmo conteúdos HD do dia a dia com resolução próxima a 4K. Tudo isso, numa TV com bordas infinitas, tela mais fina da categoria e solução para visual livre de cabos. A plataforma Tizen, rápida e fluída, disponibiliza dezenas de apps de conteúdo audiovisual, inclusive com botões personalizados no controle remoto único, para acessar os conteúdos do aplicativo de maneira mais fácil. Com a conexão Bluetooth, é possível conectar vários dispositivos, como um fone ou até um soundbar à TV e ter ainda mais imersão na hora de curtir o filme.

TV Crystal UHD

Smartphone

Com tecnologia Super AMOLED, o Galaxy A71 tem display infinito de 6,7 polegadas6 e resolução Full HD+, enquanto o A51 tem as mesmas especificações de qualidade, mas com tela de 6,5 polegadas. Assim, os dispositivos aprimoram a experiência de consumo de conteúdo, como filmes e séries, em plataformas de streaming de vídeo.

Tablet

O Galaxy Tab S6 Lite aumenta o nível de entretenimento, seja assistindo a um filme, série ou live, navegando pelas redes sociais, curtindo jogos eletrônicos, escutando música ou lendo livros em formato digital. O display de 10,4 polegadas6 conta com tecnologia TFT LCD e proporciona imagens em alta resolução, sendo ideal para o consumo de conteúdo. O sistema de áudio, aperfeiçoado pela Dolby Atmos e AKG, conta com dois alto-falantes, fazendo com que o som seja equilibrado e de altíssima qualidade.

Além disso, a Samsung firmou parcerias com Netflix e Spotify, integrando os aplicativos ao tablet. E, ao comprar o Galaxy Tab S6 Lite, o usuário recebe quatro meses de assinatura gratuita do YouTube Premium.

Galaxy Tab S6 Lite

*Todas as funcionalidades, características, especificações e outras informações dos produtos apresentadas neste documento, incluindo, mas não limitadas a, benefícios, design, preço, componentes, desempenho, disponibilidade e funcionalidades estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.