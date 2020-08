Conheça a campanha da Samsung para a linha QLED 8K, a TV insuperável

A Samsung dá sequência ao seu planejamento estratégico para a divulgação do portfólio de TVs de 2020 no Brasil. Depois do lançamento da campanha para a categoria Crystal UHD, a marca anuncia agora o início das ações envolvendo a linha QLED 8K, a TV insuperável. Filmes publicitários, conteúdos digitais e out of home entram em circulação a partir de hoje em todo o país.

Foram produzidos dois filmes para a campanha, em parceria com a Leo Burnett. Um é focado na qualidade de imagem 8K, a melhor e mais avançada disponível no mercado, e em características ligadas ao design do produto, como a tela infinita e ultrafina – no modelo Q950T, a espessura é de apenas 1,5cm. Confira aqui:

Imagem meramente ilustrativa

Já o segundo filme aborda ainda um novo recurso desenvolvido pela Samsung: o som em movimento. Com alto-falantes espalhados por toda TV, o som se espalha pela tela para acompanhar o andamento das cenas. O recurso de sincronia sonora¹ com os modelos premium de soundbar da Samsung – Q60T e Q800T – é outro destaque do filme que pode ser assistido no link a seguir:

“A QLED 8K é a TV insuperável, a TV sem limites. Depois do pioneirismo mostrado em 2019, a Samsung mantém sua estratégia inovadora e agora dá um passo à frente com novos recursos e possibilidades. Avançamos em resolução de imagem e em qualidade de som para gerar a perfeita experiência de assistir cinema só com uma TV”, ressalta Patrícia Pessoa, diretora de marketing da divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil.

Imagem meramente ilustrativa

Essa ideia de TV sem limites está baseada na imersão proporcionada pela QLED 8K e será o grande destaque da campanha, que envolverá a exibição dos filmes em canais de TV paga e plataformas digitais. A campanha off-line (filmes e KVs) é da Leo Burnett, assim como a mídia offline. A Cheil é responsável pela criação e produção dos assets da campanha digital, a Fbiz cuidou da criação e produção dos assets das redes sociais e a Blinks ficou encarregada pela mídia digital.

“O momento é de estabelecimento da QLED 8K. Ela deixa de ser um produto do futuro para se tornar mais presente entre consumidores mais exigentes e que buscam a melhor tecnologia no mercado. Isso passa pelos recursos inéditos e aprimorados, pela imersão elevada e pela sofisticação apresentada por essa linha impactante e perfeita de TVs”, pontua Patrícia Pessoa.

