Coari comemora aniversário com diversas atividades esportivas e inaugurações na cidade

O aniversário de 88 anos de Coari, comemorado neste domingo, 2, foi marcado por uma extensa programação esportiva e inaugurações de obras. O prefeito Adail Filho disse sentir orgulho em estar tendo a oportunidade de contribuir ao lado de sua equipe, com trabalho, transparência, respeito e com decisões que afetam de forma positiva a vida das pessoas e que certamente influenciarão no futuro da cidade. “A satisfação da população é a nossa maior recompensa”, afirmou.

Adail Filho enfatizou que, em quase 4 anos de gestão, passamos por grandes desafios, buscando atender todas as principais demandas da população. “Coari, hoje, é um modelo de avanço e resultado no interior do Estado nas áreas de assistência social, educação, segurança pública e principalmente na saúde. Nossa missão sempre será fazer o melhor para Coari e tenho fé que o nosso querido município seguirá prosperando e superando todos os desafios”, declarou.

As atividades em alusão aos 88 anos da cidade iniciaram às 7h30 com a tradicional Corrida 2 de Agosto (infantil e adulto). Ao longo do dia aconteceram as finais das categorias de Base de Futsal, bem como as finais das modalidades Handebol, Vôlei, Vôlei Misto, Queimada e Futsal da Taça Coari e a final da Copa dos Servidores Públicos. Houve ainda Corrida Ciclística e torneios de Dominó, Sinuca, Tênis de Mesa, Futevôlei, Jiu-Jitsu e Braço de Ferro, além da caminhada orientada.

A programação ainda contou com a inauguração do Centro de Treinamento de Artes Marciais de Coari – CTAMC, no bairro Espírito Santo, que foi feito com recursos próprios. “É um sonho da comunidade esportiva que se torna realidade. A partir de agora, vamos colocar para funcionar este importante espaço para o aperfeiçoamento dos brilhantes atletas e dar oportunidades para os novos talentos que estão sempre surgindo, tornando Coari referência no esporte para o mundo”, informou Adail Filho.

De acordo com o secretário municipal adjunto de Juventude, Esporte e Lazer, Markeyson Santos, a programação esportiva foi montada com muito carinho a fim de proporcionar momentos de confraternização e diversão para toda a população. “Esse ano é atípico, temos várias limitações, principalmente por causa da pandemia do novo coronavírus, mas não podíamos deixar essa data passar em branco. Então planejamos essas atividades com as devidas precauções de saúde para que todos pudessem comemorar”, comentou.

Para um dos participantes mais assíduos da Corrida 2 de Agosto, João Benedito Amorim de Souza, de 69 anos, Coari se renova a cada dia graças a dedicação e compromisso da atual administração. “Passei quatro meses em Belém, sem poder viajar por causa da pandemia, e quando cheguei encontrei Coari com uma cara totalmente nova. Quero parabenizar o prefeito e toda a sua equipe por essa programação especial para nós – a população – e dizer que estou muito feliz de ter participado. Até o próximo ano”, anunciou.