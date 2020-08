Rascunho automAdail Filho inicia comemorações pelos 88 anos de Coari com Ação Conjunta de Cidadania na zona ruralático

Dando início as comemorações pelo aniversário de 88 anos de Coari, celebrado neste domingo, 2 de agosto, o prefeito Adail Filho realizou neste sábado, 1, Ação Conjunta de Cidadania na zona rural do município. O evento aconteceu na Vila Pinheiro, localizada na boca do Lago Mamiá, beneficiando moradores da comunidade e áreas adjacentes com diversos serviços socioassistenciais, de saúde, educação, agroeconomia, produção rural, meio ambiente, infraestrutura, esporte e lazer.

O prefeito destacou que por conta da pandemia do novo coronavírus não foi possível fazer grandes eventos como nos anos anteriores, mas uma programação especial, com segurança para a população, foi montada para que a data pudesse ser comemorada por todos. “Neste sábado trouxemos todas as ações da atual administração aos cidadãos da zona rural e domingo teremos várias atividades esportivas na zona urbana. O aniversário é do nosso município e quem merece o presente é o povo coariense”, disse.

Na ação na Vila Pinheiro foram ofertados atendimentos em diversas especialidades médicas, bem como testagem para Covid-19, pela equipe da Unidade Básica de Saúde Fluvial. Já os técnicos das Secretarias Municipais Adjuntas de Desenvolvimento Social e da Mulher e Direitos Humanos realizaram emissão de documentos, atualização de cadastro de programas sociais municipais e federais, corte de cabelo e cursos de capacitação de produtos de limpeza caseiros, de entalhe em madeira, artesanato e doces e salgados.

As Secretarias Municipais Adjuntas de Agroeconomia e Produção Rural, de Meio Ambiente e de Juventude, Esporte e Lazer promoveram palestras sobre financiamento, manejo de peixe, plano de manejo de árvores, licenciamento ambiental, educação ambiental, entre outros, além de atividades esportivas para a comunidade. A Secretaria Municipal de Educação, por sua vez, realizou diversos momentos de entretenimento e diversão para crianças e adultos, com contação de histórias infantis e sessão de cinema.

Ainda durante a ação conjunta, foram entregues pela Secretaria Municipal de Governo e Cidadania cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade social atingidas pela pandemia do novo coronavírus. Os itens foram doados no último mês pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza – FPS, do Estado do Amazonas à Prefeitura de Coari, por intermédio da deputada estadual Dra. Mayara Pinheiro.

Para o líder da comunidade Vila Pinheiro, Fábio Oliveira Machado, a ação foi muito importante, pois possibilitou que os comunitários tivessem acesso aos principais serviços do governo municipal sem precisar se deslocar até a sede do município. “Quero agradecer, em nome da comunidade, a Prefeitura de Coari por sempre está com o olhar voltado para o povo da zona rural e espero que essas ações continuem crescendo cada dia mais”, afirmou.

Na programação alusiva aos 88 anos do Município de Coari, deste sábado, ainda tem: Pedala Coari, final do Futebol Society, Agita Coari / aulão especial, final do Basquete da Taça Coari e Show Pirotécnico às 00:00. No domingo, a programação segue com diversas atividades esportivas, dentre as quais, a tradicional Corrida 2 de Agosto.