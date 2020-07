Luiz Castro se retira da vida pública e anuncia que ficará fora da eleição 2020

Afastado da vida pública desde o ano passado, quando pediu exoneração da chefia da Secretaria de Estado da Educação e Desporto (Seduc), o ex-deputado estadual Luiz Castro (Rede) decidiu dar ‘um tempo’ na política partidária e não participará do pleito municipal, nem como candidato majoritário nem como apoiador das candidaturas de seu partido.

Mais incisivo ainda, Luiz Castro oficializou sua postura em uma carta à Rede em que comunica seu afastamento do diretório estadual neste momento, enviada na última segunda-feira, 27, à direção do partido no Amazonas.

Em entrevista exclusiva ao O Poder, o ex-secretário revelou que está se dedicando no enfrentamento da pandemia no novo coronavírus (Covid-19) em aldeias indígenas e de povo tradicionais.

Por telefone, Luiz Castro disse que está atuado na “Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais e Organizações Parceiras do Amazonas para o Enfrentamento do Coronavírus”, grupo articulado pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e que está disseminando e estimulando a adoção de boas práticas para reduzir os riscos de contágio da Covid-19, oferecendo produtos básicos para 19 mil famílias (rurais e urbanas) e estabelecendo condições mínimas de atendimento remoto e transporte de pacientes graves.

Anteriormente, o nome do ex-secretário vinha sendo ventilado para disputar o cargo majoritário em Manaus, em seguida, foi direcionado para uma das cadeiras da Câmara Municipal de Manaus (CMM), até segunda-feira, quando Castro resolveu encaminhar uma carta de afastamento informando que estaria fora do pleito deste ano.

Castro ressaltou que está “distanciado da política partidária” e que decidiu não ser candidato a nenhum cargo nas próximas eleições, além de estar licenciado da Executiva estadual da Rede. “Voltei a ser um cidadão comum, fora do espectro político partidário. Mas continuo filiado à Rede”, frisou.

Rumos da Rede Sustentabilidade

Com o distanciamento de Castro da Rede Sustentabilidade, o partido que vem sendo comandado no âmbito do municipal pelo sindicalista Luiz Cláudio, que é do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça, vem conversando com outras legendas, como adiantou O Poder, com siglas como o PT, do pré-candidato a Prefeitura de Manaus, José Ricardo.

Uma das representantes do partido, Beth Maciel, contou à reportagem que o partido ainda não tem definições sobre uma possível pré-candidatura à Prefeitura de Manaus, mas, adiantou que a legenda vem conversando e articulando para lançar candidatos para o cargo proporcional.

“Aqui no Amazonas já conversamos com o PT, também com o Psol e PSB. Ainda existe a possibilidade conversa com o PV e seguindo a linha nacional, teremos uma tratativa com o PDT. Estamos nessa fase de muita conversa e abertura de diálogo. Por enquanto, temos 22 pretensos candidatos a Câmara de Manaus nas eleições deste ano”, adiantou a dirigente.

Fonte: Portal O Poder https://portalopoder.com.br/2020/07/31/exclusivo-luiz-castro-se-retira-da-vida-publica-e-anuncia-que-ficara-fora-da-eleicao-2020/