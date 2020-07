Vereador precisa voltar ao mesmo nível do cidadão, afirma cientista político

O cientista político e pré-candidato ao cargo de vereador, Jack Serafim, falou em entrevista à Tv Maskate, nesta quinta-feira(30), sobre as mudanças iminentes que devem acontecer no Legislativo esse ano.

Para Serafim, a pandemia evidenciou diversos problemas entre eles: a falta de gestão e fiscalização na saúde. A responsabilidade dos serviços não é apenas do Poder Executivo, no caso governadores e prefeitos, mas também do Legislativo – deputados e vereadores – que deve cobrar melhorias para população.

“Muitas pessoas acreditam que o problema sempre está no governador ou no prefeito. Eles têm sim a responsabilidade pela execução disso. Mas principalmente está no outro poder que é o Legislativo. O Legislativo é que tem a responsabilidade de fiscalizar. E no instante que você, por exemplo, procurou um serviço de saúde e não encontrou é porque alguém não fez o seu trabalho”, explicou.

Se direcionando ao Legislativo municipal, o cientista pontuou que os vereadores não são “uma casta” e revelou o motivo pelo qual decidiu disputar uma vaga na Câmara Municipal.

“A mudança quando chega, ela é imparável. E esse sentimento está vivo no coração das pessoas. Esse vai ser um ano em que a Câmara certamente vai ter uma mudança histórica. A minha entrada nesse processo vem no sentido de estabelecer um equilíbrio que o vereador volte ao mesmo nível do cidadão e realmente esteja lá para representar o interesse da coletividade”, disse.

Ainda segundo o cientista, a população precisa entender como funciona o processo político, buscar informações para exigir candidatos mais qualificados e que de fato atendam a necessidade da maioria.

“Eu acredito que a informação vai trazer a grande revolução, a resposta para o que nós precisamos como sociedade não está em um candidato político, não está em uma pessoa, está na população. Quando o povo realmente entender a força que tem e o poder que tem e como funciona essa estrutura, vai exigir candidatos mais preparados, mais qualificados e com isso teremos cidades e estados bem melhores”, declarou.