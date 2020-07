Simão Peixoto é apontado como facilitador de esquema de licitação com empresa de ex-prefeito de Borba

Alvo de recente denúncia envolvendo suposto esquema de cartas marcadas para executar obras no interior, o empreiteiro Careca Holanda, ex-prefeito de Borba, mais uma vez aparece como favorecido e vencedor de licitação no interior.

O facilitador é o atual prefeito de Borba e aliado de Careca, Simão Peixoto. Em vídeo postado em uma rede social oficial da prefeitura do município, Simão anunciou ao lado do responsável pela obra de contenção na orla de Borba, engenheiro Rossy, a homologação da licitação ganha pela empresa Muniz e Ferreira Construção e Navegação LTDA.

Segundo afirmou Simão, esta obra vai custar R$ 11.690.552,38 e deve ser concluída até o fim deste ano. Simão tenta reeleição e tem usado a máquina para conquistar votos na zona urbana e rural desde o início de 2020.

Parceira antiga

Em ano eleitoral, empresa de Careca Holanda ganhou ainda outra licitação na prefeitura de Borba conforme publicado no Diário Oficial do Município da União, de 6 de julho de 2020.

No valor de R$ 3.823.348,44, a empresa do amigo do prefeito Simão Peixoto está responsável pelas obras de recuperação asfáltica nos distritos de Axinim e Foz do Canumã.