Samsung anuncia versão cinza do Galaxy A51 e Galaxy A71 no Brasil

Consolidados no mercado brasileiro, Galaxy A51 e Galaxy A71 ganham nova opção de cor

São Paulo, 30 de julho de 2020 – Apresentados pela Samsung em janeiro deste ano no Brasil, o Galaxy A51 e o Galaxy A71 se consolidaram no mercado nacional e conquistaram grande espaço na preferência dos brasileiros. E a Samsung anuncia, nesta quinta-feira (30), o início da comercialização dos smartphones em uma nova cor: cinza. Os detalhes geométricos, a tela de grandes proporções e o conjunto de câmeras na parte traseira dão sequência ao design marcante dos smartphones.

“Um dos grandes trunfos da linha Galaxy A está na diversificação de smartphones, disponibilizando alternativas com diferentes tipos de soluções, câmeras e cores. O Galaxy A51 e o Galaxy A71 são parte fundamental do sucesso desta linha no Brasil e, com esta nova opção de cor, ampliamos ainda mais as possibilidades para os consumidores brasileiros”, afirmou Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung. Brasil.

Tela espaçosa e câmeras poderosas para produção e consumo de conteúdo

O Galaxy A51 e o Galaxy A71 combinam grande espaço de tela para produção e consumo de conteúdo, câmeras de alto nível e bateria de longa duração. Com tecnologia Super AMOLED, o Galaxy A71 tem display infinito de 6,7 polegadas¹ e resolução Full HD+, enquanto o A51 tem as mesmas especificações de qualidade, mas com tela de 6,5 polegadas¹. Assim, são ótimas opções para quem busca um smartphone para consumir conteúdo, como filmes e séries, navegar pelas redes sociais e participar de videoconferências com os familiares e amigos.

Além disso, os smartphones contam com um poderoso conjunto quádruplo de câmeras traseiras, com um sensor principal de 64 MP (Galaxy A71) e 48 MP (Galaxy A51), para imagens em alta resolução a qualquer hora do dia, uma lente ultra wide de 12 MP², para capturar imagens mais amplas e proporcionar o mesmo ângulo de visão do olho humano (123º), uma lente macro de 5 MP³, para closes de objetos a até 4 cm da lente, e um sensor de 5 MP para profundidade, gerando o Foco Dinâmico. Na parte frontal, há ainda uma câmera de 32 MP para selfies de alta definição.

Atualização com recursos da linha Galaxy S20

Recentemente, o Galaxy A51 e o Galaxy A71 receberam uma atualização de software com uma série de recursos desenvolvidos para a linha Galaxy S20. O Single Take, por exemplo, acaba com a questão de ter que escolher um modo de câmera para registrar um momento. Com apenas um toque, o smartphone ativa variados modos de câmera simultaneamente e gera um pacote de imagens com recortes em diferentes ângulos, efeitos e vídeos4.

Com a atualização, os usuários do Galaxy A51 e Galaxy A71 podem, também, desfrutar de soluções do Modo Pro da linha Galaxy S20, incluindo o foco manual e o controle de velocidade do obturador na captura de imagens. Entre as ferramentas, está o Hyperlapse Noturno, que permite a gravação de vídeos acelerados durante a noite e situações de baixa luminosidade.

Desempenho e bateria de longa duração

Projetados para ter um longo ciclo de durabilidade, o Galaxy A71 e Galaxy A51 contam com bateria de 4.500 mAh e 4.000 mAh5, respectivamente. Os processadores de oito núcleos, aliados a memória RAM de 6 GB (Galaxy A71) e 4GB (Galaxy A51) e armazenamento de 128 GB6 (podendo ser expandido com cartão MicroSD de até 1 TB7), elevam o desempenho dos smartphones, fazendo da navegação em aplicativos algo rápido e sem interrupções.

Preço e disponibilidade

O Galaxy A51 e o Galaxy A71 na cor cinza já estão disponíveis nas lojas online e físicas da Samsung, além de redes varejistas parceiras, com preços sugeridos de R$ 2.699,00 e R$ 3.199,00, respectivamente. Além da versão cinza, o Galaxy A51 pode ser encontrado em preto, azul e branco, enquanto o Galaxy A71 é comercializado também em preto, azul e prata.

Para mais informações sobre o Galaxy A71 e Galaxy A51, acesse: https://news.samsung.com/br/ ou https://www.samsung.com/br/smartphones/galaxy-a-series.

*Todas as funcionalidades, recursos, especificações e outras informações do produto fornecidas neste documento, incluindo, entre outros, benefícios, design, preço, componentes, desempenho, disponibilidade e capacidades do produto, estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

¹ Tela medida diagonalmente como um retângulo, sem contar a área ocupada pela câmera e os cantos arredondados

² A câmera ultra wide captura até 4,3 vezes mais em termos de área de captura. O campo de visão resultante pode ser menor quando ocorre a correção ultra-ampla da lente. Os resultados podem variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, falta de foco ou objetos em movimento.

³ A ferramenta Macro câmera é somente suportada pela câmera traseira.

4 As formas ficam a critério da Inteligência Artificial que vai escolher o melhor formato da foto.

5 A duração real da bateria varia conforme o ambiente de rede, recursos e aplicativos usados, frequência de chamadas e mensagens, número de cargas e muitos outros fatores.

6 A memória disponível ao usuário é menor que a memória total, devido ao armazenamento do sistema operacional e do software utilizado para operar os recursos do dispositivo. A memória real disponível ao usuário pode variar de acordo com a operadora e pode mudar após a execução das atualizações de software.

7 Cartão MicroSD vendido separadamente. A disponibilidade pode depender do país e do fabricante.