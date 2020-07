Prefeitura de Coari entrega equipamentos e fardamentos da Atenção Básica para profissionais de saúde da zona rural

O Prefeito de Coari, Adail Filho, realizou nesta quinta-feira, 30, a entrega de quase dois mil itens entre equipamentos de informática, fardamentos, bem como os kits de trabalho para os Agentes Comunitários de Saúde – ACSs da zona rural do município. Os instrumentos, além de assegurar melhores condições de trabalho para os servidores, vem reforçar e garantir o cuidado à saúde de aproximadamente 20 mil pessoas que residem nas mais de 200 comunidades e localidades espalhadas pelas sete calhas de rios e lagos de Coari.

Adail Filho enfatizou que os avanços no sistema municipal de saúde é resultado de um trabalho de muita atenção, dedicação, esforço e, sobretudo, amor, iniciado em janeiro de 2017, tendo à frente a então vice-prefeita Dra. Mayara Pinheiro, que hoje é deputada estadual que muito tem contribuído com o desenvolvimento do município. “Esses frutos que estamos colhendo foram plantados lá atrás e a deputada tem nos ajudado muito. Nós compramos esses itens com recursos oriundos do empenho dela junto ao Governo do Estado”, destacou.

O prefeito ressaltou que os profissionais também receberão treinamento para aperfeiçoamento da assistência. “Vocês vão sair daqui não só com os itens, mas capacitados para passar à população o melhor atendimento possível. E é por isso que nós seremos um dos únicos municípios do Estado do Amazonas a ter o Prontuário Eletrônico do Cidadão. Fico muito contente, orgulhoso e entusiasmado com esses avanços porque em 2017, tínhamos uma das piores saúde do Estado e em 2020, posso dizer que temos a melhor”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde Francisnalva Mendes explicou que, nas comunidades da zona rural, o único profissional de saúde atuante é o Agente Comunitário de Saúde, que é responsável por auxiliar a população local. Esses profissionais possuem características diferenciadas quando comparados com os da zona urbana, pois se for necessário realizam curativos, fazem reuniões, palestras e ajudam no processo de remoção dos pacientes que encontram-se com quadro clínico de urgência e emergência.

Diante desse cenário, é primordial oferecer um fardamento de qualidade, para que esses profissionais sejam identificados quando estiverem levando seus pacientes para os demais serviços de saúde da rede municipal. Além disso, o kit de trabalho vai os ajudar a trabalhar na prevenção e manutenção dos casos prevalentes de doenças crônicas e o uso do tablet, junto com a utilização do sistema informatizado, vai possibilitar enviar dados mais precisos ao Ministério da Saúde. “Serão muitas as melhorias que serão possíveis com esse material entregue hoje”, apontou Francisnalva Mendes.

Ao todo foram entregues 140 equipamentos para concluir a implantação do Prontuário Eletrônico (computador, nobreak, impressora, roteador e tablets), além de 840 itens do kit dos Agente Comunitários de Saúde (balança digital, estadiômetro, termômetro clínico, glicosímetro, maleta de emergência, sombrinha e aparelho de PA digital), bem como 960 itens de fardamentos (mochilas, bonés, blusas manga longa e manga curta, calça jeans e bota).

Esses materiais serão utilizados pelos ACSs da zona rural, Unidade Básica de Saúde Fluvial e Unidade Básica de Saúde do Ribeirinho.