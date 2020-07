Josué Neto recebe alta após acidente náutico

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Josué Neto (PRTB), teve alta nesta quarta-feira (29) do hospital da Samel, após avaliação médica que constatou que o seu quadro clínico era estável e encontrava-se em boa evolução. Ele vai permanecer com o tratamento em casa, podendo manter suas atividades por meio da internet, como vem fazendo normalmente.

O deputado Josué Neto sofreu um acidente na tarde de domingo (26), quando o Jet Ski que pilotava, bateu em uma corda de nylon, usada por uma embarcação para se fixar numa árvore.