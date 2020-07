Criança de 9 anos que contraiu síndrome rara após Covid-19 é curada

Após se recuperar da Covid-19, José Neto, 9 anos, começou a sentir dores abdominais e foi consultado na emergência do Hospital Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, do Sistema Hapvida. Diagnosticado com a Síndrome Inflamatória Multissistêmica, que pode acontecer em crianças que contraíram a doença causada pelo novo coronavírus, o menino foi tratado no Hospital Luís França, unidade da operadora referência em pediatria da capital cearense.

José Neto apresentou sintomas como diarréia, dor abdominal, lesões na pele, olhos e boca. De acordo com o pediatra e Diretor do Hospital Luís França, dr Caio Malachias, essa síndrome é uma doença inflamatória pós-Covid-19. “Acontece de 3 a 4 semanas depois de apresentar o novo coronavírus e a criança desenvolve essa patologia. Pode acontecer de maneira grave, como doença cardíaca, inclusive, e requer um tratamento específico”, ressalta o pediatra.

De acordo com o médico coordenador da emergência pediátrica do Hospital Padre Cícero, Felipe Macêdo, ele foi internado na UTI e iniciado um tratamento específico, que teve continuidade na capital. Durante o tratamento, os pais do menino tiveram que ser fortes, afinal estavam diante do sofrimento do filho José Neto. A mãe do menino, Luziana Pereira, relata que “ele sentia muita dor, mas ao mesmo tempo que ele gritava de dor, ele tinha muita força”.

A equipe médica não mediu esforços para tornar mais confortável esse momento delicado. Durante a internação, José Neto fez um simples pedido, queria comer pão de queijo, logo o pediatra Caio Malachias providenciou o lanche, fortalecendo ainda mais a relação entre médico e paciente.

Agora, José Neto já está em casa. Segundo o Diretor do Hospital Luís França, “ele já pode voltar às suas atividades de forma gradativa, tanto as alimentares, como as físicas, mas ainda vai levar um tempo para voltar ao normal por conta das alterações cardíacas”.

Recupera e emocionado, José Neto agradece o apoio de todos nesse momento. “Muito obrigado a todos, tenho bastante coisa pra fazer, e logo vou ficar 100%”, completa o garoto.