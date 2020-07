Perder peso, fazer exercícios sem aglomeração é a nova tendência nesse “novo normal”

A busca pelo padrão de beleza ideal impulsiona o mercado para soluções e procedimentos estéticos para emagrecer. Novas tecnologias surgem em uma grande variedade de tratamentos para redução de peso e medidas associada com exercícios físicos feitos em casa.

A clínica Fisiotraty, localizada na rua 7, n.257, Parque 10, tem os melhores e mais eficazes métodos para reduzir as gorduras localizadas corporais e faciais. O cliente vai saber como se livrar do acúmulo de camada adiposa com tratamentos que realmente funcionam, na clínica, casados com exercícios ensinados para serem feitos em casa. Quando associados a bons hábitos, esses procedimentos aceleram o emagrecimento e remodelam o corpo.

De acordo com a fisioterapeuta e proprietária, Dra. Gizelle Guerra, “A clínica foi um sonho realizado e aqui oferecemos serviços de qualidade baseados em saúde, vendemos resultados. É muito gratificante ver nosso cliente feliz com o resultado dos nossos serviços estéticos ou faciais”, afirma a doutora.

Agora vivendo este novo “novo normal” a clínica está oferecendo vários tratamentos estéticos que aliados aos exercícios físicos tem o resultado mais rápido, por isso o cliente já sai orientado com os exercícios que deve fazer em sua casa, sem ter que se deslocar a uma academia.

Os tratamentos variam de acordo com a avaliação realizada em cada paciente, porém eles são de 1 mês, com sessões que podem ser uma ou até duas vezes por semana, são protocolos curtos. A avaliação é realizada pelo método de Bio Ressonâcia Quântica, é um exame que consegue detectar onde está a desarmonia do corpo através da análise magnética/física, cada órgão trabalha em uma frequência, é um exame indolor que tem 95% de eficácia em sua comprovação.

“Isso significa que qualquer alteração é vista diante desse exame, e somente através dele conseguimos direcionar o paciente, indicando a suplementação adequada, fazer o protocolo estético mais específico e eficaz em um espaço curto de tempo, esclarecer dúvidas, possivelmente tratar alterações para que não evolua. A bio ressonância magnética quântica é o nosso Raio X da beleza”, explica Dra.Thais Costa, enfermeira dermatológica.

O que é preciso saber é que procedimentos estéticos para emagrecer devem ser feitos em conjunto com uma mudança na alimentação e na rotina de atividades físicas. Se o sedentarismo e os hábitos ruins no cardápio não forem eliminados, a gordura vai voltar a aparecer.

A clínica foi fundada em 4 de junho de 2012, pelos sócios e Fisioterapeutas, Dr. Daniel Areosa e a Dra. Gizelle Guerra.

Já está a 8 anos atuando no mercado de estética, tornando-se assim uma Clínica especializada em Estética (Dermato Funcional) Traumato Ortopedia e Neurofuncional. Contando com vários profissionais qualificados e dedicados.

• Criolipólise;

• Criofrequência;

• Radiofrequência;

• Ultrassom

• Limpeza de pele profunda;

• Ozônioterapia;

• Clareamento e muito mais.