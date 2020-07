Dicas para tirar fotos incríveis de flores e plantas com a câmera macro do Galaxy A51 e Galaxy A71

Com diferentes cores, texturas e formatos, a natureza oferece uma ampla variedade de plantas e flores a ser apreciada. E, para quem gosta de capturar imagens de cada detalhe da flora e compartilhar nas redes sociais, a lente da câmera é um fator fundamental. Pensando nisso, a Samsung inseriu a câmera macro de 5 MP¹ nos smartphones Galaxy A51 e Galaxy A71, possibilitando ao usuário o registro em alta resolução de objetos que estão a apenas 4 cm do sensor.

Confira dicas para aproveitar ao máximo a lente macro e capturar imagens incríveis de flores e plantas:

Mudanças de cores sazonais

As notáveis transformações de cor das plantas quando as estações mudam nunca deixarão de ser uma maravilha da natureza e, olhando mais de perto, fica claro que, em alguns casos, uma única cor vista à distância é, de fato, uma harmonia de tons complementados pela maravilha da flora natural.

As várias cores desses musgos se unem para criar uma floresta de cores em miniatura

Reunidas, as pétalas de hortênsia quase parecem asas de borboleta; a coloração da pétala de cada planta varia de acordo com a composição do solo e outros fatores, para que cada planta de hortênsia seja única

De perto, esses favos de penas quase parecem florescer como chamas multicoloridas

Embora os cactos sejam frequentemente associados ao deserto árido, este Cacto Lunar é impressionante graças à sua coloração vibrante

Dicas:

① Evite luz solar direta!

Enquanto a luz solar é o que faz as plantas prosperarem, as condições excessivamente brilhantes ou ensolaradas podem realmente impedir que você tire boas fotos. As melhores condições para fotógrafos com foco em plantas são circunstâncias ligeiramente nubladas, como logo após a chuva, quando a umidade persistente também pode proporcionar um brilho extra às suas fotos.

Detalhamento Natural

Algumas plantas e flores exigem um olhar mais próximo para serem totalmente apreciadas. Muitas apresentam detalhes sutis, porém fascinantes, garantidos pela texturização em camadas de folhas, espinhos e outros recursos.

O Pachycereus pode ter recebido o apelido de ‘Cacto de Elefante’ por causa de sua forma de tronco, mas seus padrões de espinhos uniformemente organizados se assemelham mais a um porco-espinho

A gradação de cor das pétalas desta Calêndula resultou em um estame que quase parece uma flor separada no centro da planta

Esta planta de Spiralis, também conhecida como Cedro Japonês em espiral, exige um close para ser totalmente apreciada. Cada parte da planta, do caule às pontas dos talos, é torcida

As plantas de Antúrio ostentam pétalas vermelhas em forma de coração, com uma textura vermelha semelhante a couro e inflorescências longas

Dicas:

① Experimente uma folha de papel preto!

A escolha de uma cor complementar como plano de fundo do objeto que dê o efeito de contraluz fornecerá detalhes mais ricos em suas fotos. A montagem de um pedaço de papel ou pano preto para servir como pano de fundo pode servir como uma maneira fácil de conseguir este efeito.

Sinais de vida

No final do inverno, o surgimento de brotos verdes nos dá a sensação de uma nova estação à medida que a primavera se aproxima – mas às vezes esses crescimentos são pequenos demais para serem capturados a olho nu. Usando a câmera macro, esses minúsculos sinais de crescimento podem ser capturados da melhor maneira possível com um fundo limpo e um spray de água para adicionar frescor.

Flor-de-coral, ou plantas de fogos de artifício, florescem com uma cor coral, mas no verão, ela terá se transformado em vermelho – como um fogo de artifício no céu noturno

Jasmim é um arbusto de trepadeira com muitas hastes entrelaçadas. Em maio e junho, as flores geralmente verdes com galhos recém-germinados são cobertas com pequenas flores brancas

Beijos-de-frade florescem com pétalas vivas; é quando elas se desenvolvem com uma forma hipnotizante de moinho de vento

A planta Consolea Rubescens tem o apelido de ‘Cacto das Hurrah’ graças à sua forma distinta que parece estar acenando de alegria. Quando a planta fica sem água por um tempo, ela brota por baixo para buscar água

O mosquitinho é essencial nos arranjos florais tradicionais, mas, de perto, é possível ver que essa flor individualista tem um charme único por si só

Padrões exclusivos

A luz não apenas ajuda as plantas a crescer, mas também ajuda a iluminar suas características únicas. Ao expor a folha de uma planta a uma certa quantidade de luz, a beleza da natureza em todos os seus intrincados padrões se torna clara com a câmera macro do Galaxy A51 e Galaxy A71, todas as linhas finas e irregularidades naturais ficam visíveis.

As folhas largas da planta Ficus Umbellata apresentam veias finas e grossas que se juntam para criar um padrão único que lembra uma teia de aranha

As plantas Calathea Vittata têm veias brancas marcantes em suas folhas. O padrão vívido e o brilho sutil quase parecem ter sido desenhados com um pincel

A planta Calathea Insignis possui manchas marrons escuras distintas em torno de sua veia foliar principal na frente. Esse dramático padrão de contraste quase se assemelha a um inseto de perto