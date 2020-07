Centec abre concurso de bolsas de 100% e 50% para cursos profissionalizantes

Mostrando que retomou suas atividades educacionais com força total, o Centro de Ensino Técnico (Centec) acaba de abrir inscrições para o seu Concurso de Bolsas 2020. Este ano com oportunidades tanto para novos alunos como para os estudantes já matriculados que queiram concorrer e diminuir seus custos. As bolsas contemplam todos os cursos técnicos, auxiliares e especializações nos turnos da manhã, tarde e noite.

“Temos bolsas de 100% do primeiro ao terceiro colocado; de 50% do quarto ao sexto, e de 15% para todos que forem aprovados no concurso”, informa a coordenadora de marketing do Centec, Driele Cazumba.

Pode concorrer qualquer aluno egresso das redes pública e particular que já tenha concluído do ensino médio ou que esteja cursando o 2° ano e cuja formação acabe antes da data de término do curso escolhido.

A pré-inscrição online pode ser feita até o dia 20 de agosto no endereço: http://centec-am.rds.land/concurso-de-bolsas. Para validar, porém, o estudante terá de comparecer à sede da escola, localizada na avenida Djalma Batista, 646, São Geraldo. O atendimento será de 8h às 21h, na central de matrículas.

O candidato deverá apresentar, anexada à ficha de inscrição, cópias da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoas Física (CPF), além do comprovante de conclusão do ensino médio ou declaração de que está cursando a partir do segundo ano deste.

Para os interessados, a direção do Centec informa ainda que as inscrições são solidárias, ou seja, ocorrem mediante à doação de uma lata de Leite Ninho no ato da confirmação.

O montante arrecadado das latas de leite na ação será entregue às Instituições de caridade ‘Abrigo Nascer’ e ‘Casa Andrea’, que assistem crianças, jovens e idosos em situação de risco social.

Provas

As provas serão presenciais e ocorrem no dia 23 de agosto, sendo as do público externo a partir das 9h e a do público interno (alunos do Centec) a partir das 14h. Tanto para efetivação da matrícula como para realização da prova é obrigatório o uso de máscara.

“Estamos realizando concurso com grande esforço para atender todos os protocolos de segurança e distanciamento social exigidos pelas autoridades de saúde”, garante a diretora de ensino do Centec, Eliana Cássia de Souza. Ela destaca que, mesmo em face de todas as dificuldades trazidas pela pandemia, a escola optou por manter o concurso como uma forma de ajudar os jovens que, mais do que nunca, precisam de qualificação para uma oportunidade no mercado.

“Sabemos o quanto o concurso é esperado, principalmente por aqueles que sonham com uma profissão e não têm como arcar com os custos de uma formação técnica. Pensando nessas pessoas, estamos dando o nosso melhor para que o concurso aconteça”.

O resultado do Concurso de Bolsas Centec 2020 será divulgado no dia 25 de Agosto, no local de realização da prova, no site da Instituição: www.centec-am.com.br, e nas suas mídias sociais: www.facebook.com/centecam; Instagram: @centecam.

Todos os detalhes sobre o conteúdo programático da prova, bem como demais disposições gerais sobre o certame podem ser obtidos no edital disponível no site do Centec.

Confira abaixo a lista de cursos que participam do concurso este ano:

• Técnico em Administração;

• Técnico em Contabilidade;

• Técnico em Logística;

• Técnico em Recursos Humanos

• Técnico em Serviços Jurídicos;

• Técnico em Transações Imobiliárias

• Técnico em Nutrição e Dietética

• Técnico em Enfermagem;

• Técnico em Análises Clínicas

• Técnico em Radiologia

• Técnico em Estética

• Técnico em Informática

• Técnico em Edificações;

• Técnico em Segurança do Trabalho;

• Técnico em Refrigeração e Climatização;

• Técnico em Eletrotécnica;

• Auxiliar de Saúde Bucal;

• Auxiliar em Massoterapia;

• Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho