Samsung Workspace: a solução corporativa que elimina cabos e computadores para reuniões

Com o início da retomada de rotinas de escritório, a busca por soluções corporativas inovadoras se intensifica. E a Samsung apresenta uma ferramenta que oferece uma operação mais prática e objetiva: o Samsung Workspace, capaz de eliminar cabos e múltiplas conexões em salas de reunião e acessar serviços e documentos na nuvem em total segurança.

A principal característica do Samsung Workspace é proporcionar conectividade sem fio entre as telas da linha Samsung SMART Signage e computadores com acesso à nuvem de dados. A ferramenta possibilita que reuniões sejam conduzidas sem a instalação de cabos e conexões para notebooks ou PCs e com acesso a recursos como Microsoft Office 365 e VMware Horizon de forma remota.

“O mundo corporativo mudou e está cada vez mais tecnológico, então é natural que o ambiente em que os negócios acontecem também acompanhe essa evolução. O Samsung Workspace torna o uso de espaço mais eficiente nas instalações das empresas, evita interrupções em reuniões e alia conectividade e segurança”, destaca Kauê Melo, Diretor da Divisão de B2B e Monitores da Samsung Brasil.

Para a operação do Workspace, são necessários apenas mouse e teclado compatíveis com a linha Samsung SMART Signage. E não é preciso qualquer tipo de preocupação com a segurança dos conteúdos acessados pela nuvem. Afinal, a parceria com a Knox garante proteção avançada aos sistemas com três camadas de segurança que blinda canais, bloqueia a execução de códigos maliciosos e controla as trocas de rede e USB.

Sem hardwares e softwares para permitir a conexão, os custos de instalação e manutenção também ficam no passado. O Samsung Workspace ainda proporciona atividades mais pontuais, sem o risco de atrasos causados por falta de acessórios ou falhas nos equipamentos extras. Além disso, o acesso a documentos por nuvem permite compartilhamento mais ágil durante as reuniões.

A linha Samsung SMART Signage tem sete tamanhos compatíveis com o Samsung Workspace:

QPR-8K: 82” e 98”

QHR: 43”, 49”, 55”, 65” e 75”

QMR: 43”, 49”, 55”, 65” e 75”

QBR: 43”, 49”, 55”, 65” e 75”

QBR: (Classe A): 98”

QER: 82”

WMR (Samsung Flip): 55” e 65”