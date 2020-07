Samsung Book E20, E30, X20 e X30: quatro notebooks para atividades básicas do cotidiano

O atual momento reforçou a importância de as pessoas contarem com um notebook capaz de suprir as necessidades da rotina, tanto em momentos para uso pessoal quanto profissional. Recém-lançada, a linha Samsung Books oferece soluções focadas em diferentes perfis de usuários. E, para quem busca uma opção para navegar por sites, redes sociais, assistir a filmes e séries, estudar ou fazer compras online, os modelos Book E20, E30, X20 e X30 são ótimas alternativas, reunindo todos os recursos necessários para uma experiência de alto nível.

“Um dos principais trunfos da linha Samsung Books está em sua versatilidade. Ao desenvolvermos essa nova série de notebooks, buscamos incluir soluções específicas, que facilitassem e otimizassem a rotina de diferentes perfis de pessoas. Com os modelos Book E20, E30, X20 e X30, o usuário pode desfrutar de uma navegação fluida, sem interrupções, em atividades básicas do dia a dia, seja para o lazer ou para o trabalho”, afirmou Luciano Beraldo, gerente sênior da área de notebooks da Samsung Brasil.

Book E20 e Book E30

Book E20 e Book E30, respectivamente | Imagens meramente ilustrativas

Mobilidade, design e desempenho para as atividades básicas do dia a dia. Focada em assegurar esses três aspectos aos usuários, a Samsung desenvolveu o Book E20 e o Book E30. Os modelos combinam uma tela de 15,6 polegadas, para melhor visualização e imersão nos conteúdos, e peso de apenas 1,9 kg, podendo ser facilmente transportado.

O Book E20 conta com processador Intel® Celeron™ Dual-Core¹ 5205U e armazenamento de 500 GB², enquanto o Book E30 dispõe de um Intel® Core™ i3-10110U¹ e 1 TB² para armazenamento. Em comum, os modelos possuem memória RAM de 4 GB. Além disso, o fácil acesso aos slots de memória e HD possibilitam upgrades rápidos e eficazes.

Book X20 e Book X30

Book X20 e Book X30, respectivamente | Imagens meramente ilustrativas

Apesar de ter as mesmas características de tamanho de tela e peso, o Book X20 e o Book X30 proporcionam um nível de performance ainda mais elevado, por meio do processador Intel® Core™ i5-10210U¹. A memória RAM do Book X30 vai além dos outros três modelos, alcançando 8 GB², o que torna a navegação ainda mais fluida mesmo durante a realização de múltiplas tarefas. Em relação ao armazenamento, ambos contam com 1 TB.

Multiconectividade com smartphones, Smart TVs e tablets

Além dos recursos que asseguram desempenho para as atividades do dia a dia, os modelos Book E20, E30, X20 e X30 possibilitam um fator fundamental para uma experiência de alto nível: a integração com smartphones, Smart TVs e tablets. Ideal, por exemplo, para o espelhamento da tela do smartphone no notebook, para uso de aplicativos, e do notebook na TV, para acompanhar videoconferências e apresentações do trabalho com maior nível de detalhamento.

Uma das soluções para sincronização de aparelhos é o Samsung Flow4. Disponível para download em diferentes sistemas operacionais, o Samsung Flow permite que a tela do smartphone seja visualizada no computador ou tablet. Para isso, basta conectar os dois devices na mesma rede, realizar uma rápida autenticação e parear os aparelhos. Assim, é possível receber notificações dos principais aplicativos direto na tela do notebook enquanto trabalha, além de compartilhar fotos com facilidade ou espelhar e controlar o display do smartphone pelo computador.

O Samsung DeX, por sua vez, transforma a interface do smartphone em uma interface semelhante à do notebook. Utilizando um cabo USB-C, o usuário controla aplicativos³ ou funções do smartphone por meio do notebook, facilitando, por exemplo, a edição de fotos e vídeos. Já para parear a tela do computador diretamente na tela de uma Smart TV da Samsung, basta conectar os produtos na mesma rede Wi-Fi e acionar o comando FN+F4 no notebook Samsung e, em “Conectar a dispositivo sem Fio”, procurar por sua TV. Caso não seja Samsung, basta utilizar um cabo HDMI5.