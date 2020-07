Comissão de Saúde vai acompanhar reestruturação do Francisca Mendes

A presidente da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputada estadual Mayara Pinheiro (PP), durante Audiência Pública Virtual nesta sexta-feira, 24, apontou a ampliação do centro cirúrgico e os leitos de retaguarda para os pacientes como questões essenciais no processo de reestruturação do Hospital Universitário Francisca Mendes.

“Acredito que estes são pontos fundamentais para a melhoria nos serviços do Francisca Mendes, referência na cardiologia aqui no estado, principalmente no atendimento de cardiopediatria. Hoje nós tivemos conhecimento do planejamento da Secretaria Estadual de Saúde (Susam) e vamos acompanhar de perto todas as medidas anunciadas para que se tornem realidade. Dessa forma será possível aumentarmos a capacidade de exames, consultas e cirurgias”, pontuou.

Importante ressaltar que o local era administrado pela Organização Social de Saúde Unisol, mas no dia 30 de maio a Susam anunciou que assumiria a gestão do Francisca Mendes.

Nesta sexta, o órgão apresentou à Comissão de Saúde, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública, além de outras instituições, o cronograma detalhado do plano de ação e execução com a implantação da Fundação Hospitalar do Coração.

“Acompanhamos atentamente as observações da Dra. Silva Nobre Cabral da Promotoria de Saúde sobre o plano apresentado, a pontuação sobre o decreto regulamentando a Lei da Transparência, que inclusive é de minha autoria, entre outras colocações fundamentais. Por isso, vamos marcar uma nova reunião daqui a 15 dias, para seguir lutando, atuando como fiscais do povo e tentar mudar o cenário não apenas do Francisca Mendes, mas também dos principais hospitais do estado”, completou.

Mayara Pinheiro sugeriu ainda a criação de um grupo de acompanhamento formado pelo MPE, Aleam e Susam, proposta acatada pelo secretário Marcellus Campêlo.

Outro ponto discutido na reunião foi a participação das Sociedades Amazonense e Brasileira de Cardiologia,, especialistas no assunto, para contribuir com propostas efetivas à área.