Chef Dedé Parente participa da edição digital da Rota dos chefs delivery

O chef Dedé Parente vai participar da edição deste ano totalmente digital da “Rota dos Chefes Delivery”, que vai acontecer nos dias 31 de junlho à 2 de agosto, das 17hs às 22h. A Cachaçaria do Dedé estará com três pratos famosos da casa, o Pastel de Metro de Carne Seca, o Escondidinho do Dedé e o Bacalhau com Nata.

O cliente terá um final de semana para participar do festival e fazer seu pedido, para isso basta só baixar o Pedijá, na loja de aplicativos do seu celular, depois clicar na categoria “Rota dos Chefs Delivery” no app, selecionar Chef Dedé e escolher o seu parto preferido. Os pratos variam de R$ 10 à R$ 25 reais e a taxa de frete para toda Manaus é valor único de R$ 5,99.

Para o Chef Dedé Parente, “Neste momento delicado que estamos passando, não tinha como ser diferente, por não poder ter aglomerações a edição teve que ser totalmente digital e fico imensamente feliz em poder estar presente na casa dos clientes com nossos pratos feitos com muito amor e carinho. Espero que tudo isso possa passar logo e que Deus nos abençoe!”, declara Dedé Parente.