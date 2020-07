Campanha realizada por marcas do Grupo Boticário contra desmatamento atinge mais de dois milhões de pessoas em poucas horas

Resultado demonstra engajamento da sociedade com a temática de proteção à natureza e bem estar

Mais de dois milhões de pessoas se engajaram na campanha realizada pelas marcas do Grupo Boticário para alertar para o risco de desaparecimento das florestas brasileiras. Realizada na última sexta-feira (17), data em que se comemora o Dia de Proteção às Florestas, a iniciativa reuniu as sete marcas do Grupo Boticário – O Boticário, Eudora, Vult; quem disse, Berenice?, Beauty Box, Eume e Beleza na Web –, bem como o Grupo, o Instituto Grupo Boticário e a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.

“Foi um grande desafio unir algumas das maiores audiências de marca do Brasil no Instagram para impactar e alertar seus seguidores sobre a importância de proteger essas áreas e têm no desmatamento a sua maior ameaça”, avalia a coordenadora de comunicação da Fundação Grupo Boticário, Melissa Barbosa. “Contamos ainda com a mobilização espontânea das marcas em outros países como Portugal, Colômbia e Bolívia. Isso demonstra o engajamento da sociedade com a temática de proteção à natureza e bem estar”.

Durante a campanha, as marcas do grupo ficaram “invisíveis” no Instagram, com seus posts apagados. Os seguidores eram direcionados para o perfil da Fundação Grupo Boticário, onde encontravam mais informações sobre os biomas nacionais, a relevância do trabalho conduzido há 30 anos pela instituição, assim como cards e filme compartilháveis em comemoração à data. Em apenas um dia, a rede da Fundação registrou quase 70 mil interações e conquistou mais de 3.600 novos seguidores.

A Fundação Grupo Boticário é uma das principais audiências de meio ambiente nas mídias digitais. A instituição atua para proteger a natureza brasileira e para que a conservação da biodiversidade seja priorizada nos negócios e em políticas públicas. Apoia ações que aproximem diferentes atores e mecanismos em busca de soluções para os principais desafios ambientais, sociais e econômicos. A Fundação protege ainda duas áreas de Mata Atlântica e Cerrado – os biomas mais ameaçados do Brasil –, somando 11 mil hectares, o equivalente a 70 Parques do Ibirapuera.

A campanha do Dia de Proteção às Florestas foi assinada pela agência W3Haus, responsável pelos canais digitais da Fundação.

Florestas

Dados do Relatório de Avaliação Global dos Recursos Florestais de 2020 da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) apontam que 12% das florestas do mundo estão no Brasil, totalizando 497 milhões de hectares. Somente em 2019, de acordo com o Relatório Anual do Desmatamento no Brasil, do MapBiomas, cerca de 1,2 milhão de hectares foram desmatados em todos os biomas. Mais de 60% estão relacionados à Amazônia (770 mil hectares), seguido pelo Cerrado (408,6 mil), Pantanal (16,5 mil), Caatinga (12,1 mil) e Mata Atlântica (10,6 mil).

Sobre a Fundação Grupo Boticário

Com 30 anos de história, a Fundação Grupo Boticário é uma das principais fundações empresariais do Brasil que atuam para proteger a natureza brasileira. A instituição atua para que a conservação da biodiversidade seja priorizada nos negócios e em políticas públicas e apoia ações que aproximem diferentes atores e mecanismos em busca de soluções para os principais desafios ambientais, sociais e econômicos. Já doou mais de R$ 80 milhões para mais de 1.600 iniciativas dedicadas à causa da conservação em todo o País. Protege duas áreas de Mata Atlântica e Cerrado – os biomas mais ameaçados do Brasil –, somando 11 mil hectares, o equivalente a 70 Parques do Ibirapuera. Com mais de 1,2 milhão de seguidores nas redes sociais, busca também aproximar a natureza do cotidiano das pessoas. A Fundação é fruto da inspiração de Miguel Krigsner, fundador de O Boticário e atual presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário. A instituição foi criada em 1990, dois anos antes da Rio-92 ou Cúpula da Terra, evento que foi um marco para a conservação ambiental mundial.