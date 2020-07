Igreja da Restauração realiza campanha de doação de sangue para ajudar em estoque do Hemoam

A ação vai seguir todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 para garantir a segurança dos doadores

A igreja da Restauração, localizada na estrada da Ponta Negra, vai realizar no próximo sábado (25) uma mobilização para doação de sangue destinada a manter os estoques da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). A ação vai ocorrer das 8h às 17h, e contará com a presença do ônibus Vampirão, que ficará no estacionamento da igreja.

A ação vai seguir todas as medidas de prevenção contra a Covid-19, como distanciamento social, utilização de máscaras e álcool em gel, para garantir a segurança dos doadores. O Hemoam está atualmente com diversas parcerias com instituições e entidades sociais para tentar equilibrar o estoque. Atualmente os sangues tipo O+ e O- são os que apresentam os níveis mais críticos.

Pessoas com mais de 60 anos, com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente. Conforme a diretora do departamento de serviço social da igreja da Restauração, pastora Francimeire Bentes, a iniciativa visa estimular tanto os membros como a comunidade próxima da igreja para a campanha.

“Queremos incentivar a todos a praticarem esse ato de amor ao próximo porque sabemos o quanto esse apoio pode salvar vidas. E, por isso, estamos promovendo essa ação e chamando os moradores doa bairros próximos da nossa igreja e os próprios membros para somar com o Hemoam que, diariamente, precisa aumentar os seus estoques”.

Requisitos para doação – Para doar é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar acompanhados dos pais ou responsável legal. Os requisitos são:

• Estar pesando mais de 50kg;

• Estar alimentado. Evite alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue;

• Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas;

• Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

• A frequência máxima é de quatro doações de sangue anuais para o homem e de três doações de sangue anuais para as mulheres;

• O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres;