Adail Filho reinaugura Mercado Municipal de Coari

O Prefeito de Coari, Adail Filho, acompanhado da deputada estadual Dra Mayara Pinheiro, reinaugurou na terça-feira, 21, após uma ampla reforma, o Mercado Municipal Clemente Vieira, no Centro. Agora permissionários e consumidores contam com uma estrutura totalmente nova, com modernas instalações e condições dignas de segurança e higiene. No local, são comercializados carnes, aves, peixes e verduras, além de café da manhã e almoço. Também há boxes de produtos nos segmentos de bazar e comércio em geral.

Outra novidade proporcionada pela revitalização do mercado municipal é o funcionamento das Secretarias Municipais Adjuntas de Agroeconomia e Produção Rural e de Meio Ambiente, que foram instaladas na parte superior do prédio, um espaço inativo anteriormente. “Essa decisão vem facilitar o acesso dos trabalhadores aos serviços disponibilizados pelas pastas, bem como dar mais incentivo para os produtores, pescadores e demais pessoas que trabalham nessa área”, afirmou Adail Filho.

O prefeito também falou sobre a importância da reforma do mercado, que já é um Patrimônio Histórico do município. “Tem mais de 40 anos e poucas vezes foi revitalizado”, observou acrescentando que no início da sua gestão o cenário no local era de abandono e destruição. “Foi um grande desafio, mas graças a Deus, hoje estamos podendo entregar um mercado completamente reconstruído para proporcionar aos trabalhadores e principalmente à população um lugar mais adequado, de acordo com as normatizações sanitárias”, celebrou.

A revitalização contemplou todo o prédio do Mercado Municipal. O telhado recebeu estrutura metálica e telhas novas, o piso foi feito com korodur, um piso industrial de alta densidade e elevada resistência, que não acumula bactérias, fungos e outros parasitas nas extremidades, foi trocado todo o revestimento cerâmico e cabeamento, implantada iluminação de LED e sistema de ar-condicionado. Também foram feitas melhorias no sistema de abastecimento de água e troca das caixas d’água, entre outros serviços.

Além disso, o segundo andar do prédio foi todo remodelado para receber as Secretarias de Agroeconomia e Produção Rural e de Meio Ambiente. “A única coisa que ficou de antigo foi a estrutura. O resto foi tudo refeito”, declarou o secretário municipal de Infraestrutura André Melo.

De acordo com a administração do Mercado Municipal Clemente Vieira, o espaço reinaugurado conta com 20 bancadas para vendedores de peixe, 20 para tratadores de peixe, 31 boxes para magarefes, 13 para comércio, seis para café da manhã e almoço, quatro para vendedores de verduras, três para bazar e dois para bucheiros.