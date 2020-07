Prefeito Adail Filho reinaugura Ginásio Poliesportivo Francisco Alberto da Luz

O Prefeito de Coari, Adail Filho, reinaugurou nesta segunda-feira, 20, o Ginásio Poliesportivo Francisco Alberto da Luz – Tanta, no bairro União. O evento contou com a participação da deputada estadual Dra. Mayara Pinheiro, além de secretários, vereadores e comunitários. O momento foi celebrado com uma partida da Copa do Servidor Público. Na disputa, Adail Filho marcou três gols, sendo um de bicicleta, ajudando o seu o time a vencer o adversário por 8 x 2.

Após descerrar a placa de reinauguração, Adail recordou que o Tanta foi abandonado pelas gestões anteriores e recebido pela atual administração em condições precárias. Sua revitalização atendeu ao pedido da comunidade, que ansiava por um espaço seguro e adequado para a prática de esportes e atividades recreativas. “Depois de ter sido usado para outras funções, o ginásio agora volta para as mãos dos jovens atletas coarienses”, comemorou.

O prefeito explicou que havia a previsão de o Tanta ser transformado em um Centro de Artes Mistas, porque Coari é um celeiro de campeões, mas era um projeto do Governo Federal, que demandaria tempo para ser aprovado e ter a verba liberada, o que inviabilizaria a reinauguração do espaço agora. “Então fizemos os ajustes necessários para devolvê-lo a população e resolvemos fazer o Centro de Artes Mistas com recursos próprios no Natanael Brasil”, anunciou.

O secretário municipal de Infraestrutura André Melo explicou que foram realizados diversos serviços no ginásio, dentre os quais, revestimento interno e externo de piso e parede, pintura, troca de cabeamento, iluminação e tubulações. As arquibancadas também foram reformadas, bem como o palco para eventos, os vestuários e os banheiros. A lanchonete do local foi outra a ser totalmente remodelada. “De original só ficou a estrutura. O resto é tudo novo”, comentou.

André revelou que o Tanta ganhou ainda um refletor de LED de 400W, sendo o segundo ginásio poliesportivo da cidade a ter esse tipo de equipamento, o primeiro foi o Átila Lins, no bairro Itamaraty, que também foi revitalizado pela Prefeitura Municipal de Coari. Além disso, evidenciou ele, a estrutura recebeu caixa d’água e a revitalização do poço artesiano para atender as famílias que residem no entorno.

Outra novidade é que, a partir de agora, a Secretaria Municipal Adjunta de Juventude, Esporte e Lazer passa a funcionar no Tanta, oferecendo mais conforto e comodidade aos servidores e população em geral.